Cataluña admite que el nuevo modelo de financiación les beneficia, pero insiste en que "todo el mundo gana"

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, ha destacado que cerca del 70 % de los 21.000 millones de euros previstos en el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ministerio de Hacienda se destinarán a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Así lo expresó antes de su intervención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid, de acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press. Romero sostuvo que estos datos desmienten las acusaciones de falta de equidad en la distribución de recursos y solicitó explicaciones por parte de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo acerca de cómo planean rechazar estos fondos.

Europa Press detalló que el nuevo modelo propuesto por Hacienda contempla un incremento en el porcentaje de cesión de impuestos a las comunidades autónomas. La Generalitat de Cataluña podría acceder al 55 % de la recaudación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ampliando el porcentaje actual que se sitúa en el 50 %. Asimismo, el reparto del impuesto sobre el valor añadido (IVA) subiría del 50 % al 56,5 %. Estas medidas forman parte de una reforma cuyo objetivo, según la consellera, es garantizar una mejor financiación no solo para Cataluña sino para todas las comunidades autónomas.

Alicia Romero reconoció, según Europa Press, que Cataluña resulta favorecida por la reforma, después de varios años de lo que definió como una situación de infrafinanciación. Sin embargo, insistió en que el nuevo modelo permite que todas las regiones se beneficien, defendiendo que la propuesta establece un sistema más justo e igualitario. Romero señaló: “Es verdad que hay comunidades autónomas que salimos un poco más beneficiadas porque veníamos de una infrafinanciación, pero es un modelo en el que todo el mundo gana”, añadiendo que el actual sistema lleva “13 o 14 años caducado” y calificándolo de desigual y no equitativo.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la consellera instó al resto de regiones autónomas a actuar con responsabilidad ante la propuesta del Ministerio de Hacienda. Pidió que el debate se desarrolle bajo criterios racionales, utilizando cifras y buscando la reflexión sensata sobre el tema. Romero expuso que hoy en día la diferencia entre los fondos que recibe la comunidad autónoma mejor financiada y la peor financiada alcanza los 1.500 euros por habitante, brecha que el nuevo modelo reduciría a tan solo 500 euros.

La funcionaria puso de ejemplo el contraste entre Extremadura y Murcia, ya que, según Romero, la primera percibe actualmente 1.000 euros más por habitante que la segunda. La intención del Gobierno, según subrayó, es avanzar en la equiparación de recursos entre comunidades consideradas infrafinanciadas, como Murcia o la Comunidad Valenciana, que recibirá 3.600 millones de euros, o Andalucía, que alcanzará los 4.800 millones.

En el transcurso de las declaraciones recabadas por Europa Press, la consellera manifestó satisfacción por la presentación de la nueva propuesta y su posible impacto positivo en todos los territorios. Romero matizó que este modelo dista de constituir un acuerdo basado en la insolidaridad o en el desequilibrio. Frente a las críticas formuladas desde filas del Partido Popular por un supuesto trato de favor hacia Cataluña, defendió las cifras presentadas por Hacienda. Según sus datos, la mayoría de los fondos previstos en la reforma beneficiarían a regiones donde gobierna el PP, lo que contradice la acusación de falta de justicia en el reparto.

Romero remarcó que, ante el sistema vigente desde hace más de una década, el planteamiento de una redistribución que reduzca desigualdades y amplíe los márgenes de financiación supone un avance hacia el equilibrio interterritorial. Enfatizó en que los datos presentados por el Ministerio muestran una intención de reforzar el conjunto del sistema autonómico y no de privilegiar a una única región.

Las medidas, de concretarse, modificarían la estructura de financiación de las comunidades autónomas, aumentando el porcentaje de cesión tanto del IRPF como del IVA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso el alcance de esta propuesta en el CPFF, según Europa Press. Las cifras volcadas por la Generalitat y el Gobierno central buscan responder a un debate que se prolonga desde hace más de una década y acercar las posiciones que existen en materia de financiación territorial.

Romero concluyó su intervención reiterando la importancia de alcanzar un consenso entre las distintas comunidades y agrupaciones políticas, apelando a un análisis objetivo de las propuestas sobre la mesa, y dejando en manos de las autoridades nacionales y regionales la tarea de evaluar y negociar una solución definitiva para corregir los déficits detectados en el sistema hasta la fecha, tal como recogió Europa Press.