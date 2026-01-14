Agencias

Así es Demumu, la aplicación que avisa a un contacto de emergencia si la persona no da señales de vida en 48 horas

La nueva aplicación favorita en la App Store china es Demumu, una herramienta de seguridad diseñada para las personas que viven solas, que exige al propietario pulsar en un botón diariamente para corroborar que sigue vivo y, en caso de no dar señales en 48 horas, envía una alerta a un contacto de emergencias.

Esta aplicación se está expandiendo a nivel internacional como Demumu, pero su nombre original chino es el de Sile Me, que se traduce al español como '¿Estás muerto?', haciendo referencia a su única función, que es corroborar si la persona que la utiliza sigue viva día tras día.

Desarrollada por Moonscape Technologies, Demumu exige configurar un contacto de emergencia, que puede ser un familiar o amigo cercano, y tras ello, basta con abrir la 'app' y pulsar su botón para efectuar un registro diario. Asimismo, la aplicación supervisará automáticamente el estado del usuario sin interrumpir "las rutinas diarias", lo que garantiza un funcionamiento sencillo y cómodo.

En caso de que los usuarios no se registren durante dos días, el sistema envía una notificación de alerta a los contactos de emergencia configurados a través del correo electrónico, solicitando que estos comprueben el estado de la persona en cuestión.

De esta forma, se trata de un sistema de registro y seguimiento que fue ideado para ofrecer más seguridad y tranquilidad a las personas que viven solas y que, en caso de que les ocurra algo, no tienen forma de avisar a sus usuarios cercanos. Ya sea el caso de un estudiante lejos de casa o una persona mayor, esta aplicación responde a una situación en la que cada vez más personas viven solas.

La compañía destaca igualmente en su página de la App Store que se trata de una aplicación centrada en la privacidad, que utiliza tecnología de cifrado para proteger la información de contacto de emergencia y los registros diarios. De hecho, no recopila otros datos sensibles como la ubicación.

Demumu se ha consolidado como la aplicación más descargada en la App Store en China durante los últimos días, como han recogido medios como Shenzhen Daily, y en España, ya está disponible para su compra por 0,99 euros.

