Samsung completa la primera llamada comercial con la solución vRAN y los procesadores Intel Xeon 6700P-B

Samsung Electronics ha completado la primera llamada comercial utilizando su solución de RAN virtualizado (vRAN) con el procesador Intel Xeon 6700P-B en una red comercial de un operador de Estados Unidos.

La firma surcoreana ha validado su capacidad para soportar redes nativas de inteligencia artificial y preparadas para la conectividad 6G mediante su solución para la virtualización de redes vRAN.

Lo ha hecho completando la primera llamada comercial con esta tecnología, en una red comercial de un operador de Estados Unidos, como ha informado en una nota de prensa.

La solución se ejecutó en un servidor comercial estándar de Hewlett Packard Enterprise, utilizando el procesador Intel Xeon 6700P-B, de hasta 72 núcleos, y una plataforma en la nube de Wind River.

Este avance permite a los operadores consolidar múltiples elementos de red en un solo servidor, simplificando la gestión, reduciendo costes operativos y de capital y mejorando la eficiencia energética.

EuropaPress

