Agencias

Planas convoca el Consejo Agrario para abordar el nuevo marco financiero plurianual y la futura PAC

Guardar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado el Consejo Agrario para una reunión el próximo lunes en la que se abordará el estado de la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la propuesta de la futura Política Agraria Común (PAC).

En concreto, Planas informará a las organizaciones profesionales Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones de las últimas novedades en torno a estos dos temas que figuran en el orden del día de la reunión.

Agricultura ha recordado que del nuevo Marco Financiero Plurianual depende el futuro de la Política Agraria Común (PAC), sobre el que el Gobierno, las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas mantienen una posición común crítica con la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Por otro lado, Planas también ha convocado a otra reunión a Cooperativas Agro-alimentarias de España el próximo miércoles 21 y que contará con el mismo orden del día que el del Consejo Agrario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Siria exige a las FDS que se retiren de una zona al este de Alepo tras los últimos combates en la ciudad

El ejército sirio insta a milicias kurdo-árabes a abandonar áreas estratégicas cerca de Alepo por el aumento de tensiones y la posible reanudación de operaciones militares tras el fracaso en las negociaciones sobre autonomía y control territorial

Siria exige a las FDS

La Policía investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

Un hombre de 81 años quedó detenido tras la muerte, aún bajo investigación, de su esposa en Badajoz, según fuentes policiales, quienes señalan que esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido

La Policía investiga como un

Una psicóloga explica que el 'burnout' va más allá del estrés: "Puede ser mucho más problemático"

El síndrome de agotamiento laboral representa un trastorno reconocido que afecta tanto a la salud física como mental, con síntomas desde fatiga extrema hasta despersonalización, según especialistas, quienes recomiendan hábitos saludables y apoyo profesional para afrontarlo eficazmente

Infobae

VÍDEO: Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Real Madrid"

Javier Tebas apuntó que el club blanco aprovecha la salida culé de la Superliga para impulsar nuevas acciones legales, subrayando que el caso Negreira está en manos de la justicia y que no existen pruebas de compra de árbitros

VÍDEO: Tebas: "Qué casualidad que

Hungría y Polonia se enzarzan en un cruce de acusaciones por el asilo a un exministro de Justicia polaco

Hungría y Polonia se enzarzan