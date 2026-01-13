Microsoft comparte el plan con el que pretende que las comunidades se beneficien de la construcción de centros de datos

La preocupación sobre el impacto del consumo de energía y agua aparece entre los ejes principales de la nueva estrategia de Microsoft relacionada con el despliegue de centros de datos. La empresa ha comunicado que estos centros, al requerir grandes cantidades de energía, no provocarían un aumento en las tarifas eléctricas de los residentes cercanos. Además, Microsoft se compromete a no solo limitar el uso de agua necesario, sino también reponer volúmenes superiores a los consumidos, informando de forma transparente el destino de este recurso. La noticia se enmarca en el lanzamiento de una nueva iniciativa que busca que las comunidades estadounidenses se integren en la transformación impulsada por la inteligencia artificial.

Según detalló el medio que dio a conocer la noticia, Microsoft presentó su proyecto ‘Infraestructura de IA Priorizada por la Comunidad’, destinado a construir infraestructuras de inteligencia artificial manteniendo un enfoque colaborativo con las comunidades locales. El objetivo central del plan es que los municipios y sus habitantes no sean meros observadores de la revolución tecnológica fomentada por la inteligencia artificial, sino que reciban beneficios directos y sostenibles a largo plazo a través de la presencia de estos centros de datos.

De acuerdo con la información difundida, esta nueva propuesta se organiza en cinco áreas esenciales que, según Microsoft, constituyen la base para el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en territorio estadounidense. Entre estas áreas se incluye, además del compromiso con el medio ambiente en cuanto a energía y agua, la generación de oportunidades laborales para los residentes donde se sitúen los proyectos. La compañía planea promover la creación de empleo local, vinculando la llegada de esta tecnología con la apertura de puestos de trabajo pensados para las habilidades y necesidades de la comunidad.

Dentro del paquete de compromisos asumidos, Microsoft asegura que pagará los impuestos asociados tanto a la adquisición de terrenos como a la construcción de los centros de datos, evitando reducciones o exenciones fiscales. Según anunció la empresa, esta política busca que los municipios perciban ingresos adicionales, facilitando inversiones en áreas clave definidas por las propias autoridades locales.

El fortalecimiento comunitario representa otro de los componentes incluidos por la compañía en su plan de acción. Microsoft se ha propuesto invertir en formación y capacitación especializada en inteligencia artificial dirigida a los habitantes de las zonas donde operan sus centros de datos, así como en organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro con impacto local, replicando la estrategia de colaboración social en los lugares elegidos.

Las declaraciones del presidente de Microsoft, Brad Smith, aluden a esta visión de largo plazo: “Construir una infraestructura de IA no se trata solo de tecnología, sino de una visión a largo plazo que beneficia a todos”, cita la nota del medio. Smith también enfatizó que los beneficios provenientes del desarrollo de la inteligencia artificial deben distribuirse entre la población de las zonas donde se realiza la inversión: “Dado que estas comunidades impulsan la innovación y el crecimiento económico del país, es fundamental que compartan los beneficios económicos, educativos y comunitarios que genera la IA”, publicó el mismo medio.

De este modo, según la información divulgada, el plan prioriza la colaboración y la transparencia como factores determinantes. La difusión de las formas en las que se consumen y reponen recursos como la energía y el agua se realizará de manera clara y pública. Microsoft, según lo informado, busca anticiparse a la preocupación social y medioambiental generada por la construcción de grandes infraestructuras tecnológicas, intentando evitar consecuencias negativas en el entorno social y natural.

La compañía, a través de esta estrategia, asume el compromiso de actuar en favor de la sostenibilidad y el desarrollo social en cada localidad involucrada. El plan presentado apuesta por instalar una relación directa entre la llegada de los centros de datos y la expansión de oportunidades formativas, fiscales y laborales, integrando la inteligencia artificial en el tejido social de los municipios seleccionados.

De acuerdo con el medio que ha reportado estas novedades, Microsoft plantea que un despliegue responsable de infraestructura de inteligencia artificial requiere coordinación con la administración y la sociedad local en todas las etapas del proceso, desde la selección del terreno hasta la puesta en marcha de la operación tecnológica, pasando por mecanismos de consulta y acompañamiento a largo plazo para asegurar una integración efectiva.