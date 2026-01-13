Las mujeres trans con VIH presentan peores resultados clínicos a largo plazo pese a un buen acceso inicial a la atención

La investigación coordinada por la doctora Cristina Díez Romero del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha evaluado el seguimiento clínico y la respuesta al tratamiento antirretroviral en diversos grupos de personas con VIH en España, identificando como resultado que las mujeres transgénero presentan mayores tasas de fracaso virológico, aparición de nuevas enfermedades definitorias de sida y mayores pérdidas de seguimiento a lo largo del tiempo. Aunque lograron acceder al sistema sanitario rápidamente tras el diagnóstico y alcanzaron en los primeros meses una supresión viral equiparable al resto de la cohorte, su continuidad asistencial y adherencia sostenida al tratamiento muestra serias dificultades. Según consignó el medio, el estudio fue presentado en el último Congreso Nacional de GeSIDA y se realizó a partir del análisis de 17.413 personas con VIH incluidas en la cohorte española CoRIS, que abarca a pacientes atendidos entre 2004 y 2023 en más de 40 hospitales de referencia en todo el país.

De acuerdo con lo publicado, el trabajo analizó la evolución de cuatro grupos principales: hombres que tienen sexo con hombres (10.748), hombres cisgénero heterosexuales (3.954), mujeres cisgénero (2.515) y mujeres transgénero (196). El objetivo fue comparar sus resultados clínicos y la calidad de la atención recibida a lo largo de casi dos décadas. Entre los hallazgos principales, se destaca que la supervivencia no difiere significativamente entre los grupos, ya que no se observaron diferencias relevantes en la mortalidad. Sin embargo, las mujeres trans han mostrado trayectorias clínicas más vulnerables e inestables precisamente en términos de continuidad y seguimiento, frente a otros colectivos, particularmente cuando la comparación se establece con los hombres que tienen sexo con hombres, utilizados como grupo de referencia por el equipo de investigación.

El medio reportó que tanto las mujeres cisgénero como las transgénero lograron vincularse con el sistema sanitario de manera más ágil que los hombres heterosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres, accediendo en la mayoría de los casos a la atención médica dentro del primer mes posterior al diagnóstico. Este acceso temprano constituye un indicador favorable en cuanto a la calidad asistencial en la fase inicial tras la detección del VIH y permitió alcanzar tasas de supresión viral en los primeros tres meses comparables con el resto de las personas incluidas en el estudio. Estos datos, según detalló la doctora Díez Romero, aclaran que las principales barreras para las mujeres trans no se presentan en el acceso inicial a los servicios de salud, sino durante el seguimiento a largo plazo y la permanencia en los esquemas terapéuticos antirretrovirales establecidos.

"Las dificultades para mantener una atención continuada y una adherencia sostenida al tratamiento parecen ser elementos centrales en estos resultados, aunque no podemos identificar con certeza sus causas. Factores sociales, condiciones estructurales y obstáculos en el seguimiento podrían contribuir a estas diferencias", declaró la doctora Díez en declaraciones recogidas por el medio. Según la presentación en el Congreso Nacional de GeSIDA, los datos observados alertan sobre la necesidad de desarrollar estrategias específicas de salud pública y atención sanitaria adaptadas a las circunstancias de las mujeres trans con VIH. Entre las recomendaciones planteadas por los investigadores, se encuentra la integración de la atención clínica con los determinantes sociales que inciden en su salud, desarrollando intervenciones sostenidas y adaptadas que puedan mejorar tanto la adherencia como los resultados de salud a largo plazo.

El medio subrayó que los registros de CoRIS, que han permitido esta comparativa a gran escala, reúnen información de pacientes de más de 40 centros hospitalarios de referencia y representan una base sólida para el análisis de la evolución clínica y la calidad asistencial en personas con VIH en España. El seguimiento pormenorizado de la cohorte entre 2004 y 2023 aporta datos que los investigadores consideran valiosos para identificar oportunidades de mejora y orientar las políticas sanitarias hacia las áreas donde la vulnerabilidad es mayor, en este caso, la continuidad y efectividad del seguimiento entre mujeres transgénero.

En el análisis de las trayectorias asistenciales, los expertos participantes en el estudio coincidieron en que las diferencias en la pérdida de seguimiento y en el fracaso virológico pueden verse amplificadas por situaciones sociales complejas y por barreras de acceso estructurales que requieren una aproximación específica, más allá de los protocolos estándar de atención a personas con VIH. Este tipo de estudios, indicaron en el Congreso Nacional de GeSIDA, contribuyen a perfilar una respuesta más inclusiva y orientada a evitar la cronificación de problemas de adherencia y discontinuidad que afectan especialmente a determinados grupos.

Finalmente, de acuerdo a lo planteado durante el encuentro científico y a las evidencias recogidas en la investigación presentada, los especialistas insisten en que el diseño de intervenciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de las mujeres transgénero constituye un paso clave para lograr avances significativos en la mejora de resultados clínicos, minimizando el impacto de los determinantes sociales que actualmente agravan la vulnerabilidad de este colectivo frente al VIH y sus complicaciones.