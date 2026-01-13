La Reina entrega el Premio Zenda a Vila-Matas, que afirma que hay "imbéciles" en todos los ambientes y no solo digitales

La reina Letizia ha presidido este martes los premios literarios que entrega la revista digital Zenda -fundada por el autor Arturo Pérez-Reverte- y ha entregado el galardón de Honor a Enrique Vila-Matas. La monarca ha asegurado que Zenda es un "buen lugar" para quedarse a vivir porque es "cobijo y faro".

Durante su discurso, el escritor ha agradecido el reconocimiento y ha defendido que un escritor que no se atreve a todo, "jamás será escritor". "No se trata, por ejemplo, de luchar a fondo contra los imbéciles digitales. Porque imbéciles los hay en todos los ambientes. Se trata más bien de escuchar lo que estos dicen y comprenderlos, sin duda, para luego tener un mundo donde los imbéciles no entren", ha zanjado.

Por su parte, la moncarca ha asegurado que a Zenda hay que llegar "contenta y curiosa". "Y hay que tener tiempo, dejarse caer, entregarse, leer y leer. Leer sus artículos, seguir la huella de los que recomienda. Descubrir miradas, personajes, imágenes. Zenda es un buen lugar para quedarse a vivir porque es cobijo y porque es faro", ha añadido Letizia durante la ceremonia.

Además, ha agradecido a quienes "parieron" el proyecto -entre sus fundadores también está Javier Marías o Luis Mateo Díez- con un "capitán al frente". "Decidieron crear un territorio libre y plural de amigos que diez años después han convertido en un refugio feliz, exuberante, con su mundo casi infinito", ha precisado.

La reina ha hecho referencia a muchos de los artículos publicados en Zenda pero ha destacado uno, escrito por José Carlos Llopy dirigido a la princesa Leonor. El artículo, 'Aparición y deseo', forma parte del libro colectivo 'Cartas a una reina', en el que se han reunido las misivas que 35 autores, de diversos ámbitos y sensibilidades -tanto monárquicos como republicanos y nacionalistas-, han dedicado a Leonor.

"Hay culturas que sostienen que el nombre que llevamos hace lo que somos y hemos de ser y si es así, el vuestro, Leonor, también os ha de hacer una reina querida, culta y plácida; o sea, feliz. Como a la España de nuestros hijos, con vos", sostiene Llopy en el escrito, en el que traza una línea común entre la princesa y Leonor de Aquitania. Estas palabras las ha recordado la monarca este martes.

Para finalizar, la reina Letizia ha bromeado al recomendar a un "autor emergente" que está "empezando", haciendo referencia a Arturo Pérez-Reverte. "Y ya termino, pero unas palabras que son de un escritor poco conocido. La verdad es que es un autor que está intentando abrirse paso en este camino de los autores emergentes. Yo creo que escribe bastante bien. Y creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son: 'yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto", ha añadido.

La entrega de los galardones ha tenido lugar este martes en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en un multitudinario acto presidido por la Reina al que han acudido los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso; el Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura; además de Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Por su parte, Pérez-Reverte ha asegurado que Zenda nació "transversal, de arriba a abajo y de derecha a izquierda" y que así se ha mantenido en los diez años de vida del proyecto. Además, ha recordado a los "amigos" que apoyaron el proyecto -Javier Marías, Mario Vargas Llosa o Almudena Grandes- y ha agradecido que la reina Letizia les haya "amadrinado".

Los galardones reconocen en diez categorías la labor literaria, editorial y de fomento a la lectura y en esta segunda edición han premiado, además de Vila-Matas, a Paco Cerda con el Zenda de Narrativa; a Chantal Maillard con el Zenda de Poesía; a Anna Caballé con el Zenda de Ensayo; a Najat El Hachmi con el Zenda Infantil y Juvenil; y a Esther L. Calderón por 'Pipas de Calabaza' como Zenda Ópera Prima.

En cuanto a la labor editorial, la publicación creada por Pérez-Reverte, Luis Mateo Díez y Javier Marías ha reconocido al sello editorial Libros del Asteroide; a José María Micó por mejor Traducción; a la librería Letras Corsarias; a eBiblio le ha dado el Zenda Innovación y el Premio Especial Zenda-Edhasa ha recaído en el militar de carrera, divulgador histórico y editor Manuel Ángel Cuenca López. Estos galardones no están dotados económicamente si no con el "prestigio".

Entre el casi centenar de escritores que han acudido al acto -que se ha prolongado algo más de una hora- se encuentran Luz Gabás, Lorenzo Silva, Soledad Puértolas, Javier Cercas, Manuel Vilas, Espido Freire -que ha conducido la ceremonia-, Julia Navarro, Luis Alberto de Cuenca, Carmen Posadas . Además ha acudido Alejandro Amenábar, la ex ministra de la Presidencia de España, Soraya Saéz de Santamaría, Antonio García Ferreras, Susana Griso, .

Sobre las 18.00 horas de este martes ha comenzado la ceremonia con un homenaje al escritor y Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa, que murió el pasado abril de 2025, con un fragmento de su novela 'Conversación en La Catedral'. Además se ha recordado a José María Guelbenzu, autor que también falleció el pasado año, en verano.

Todos las personalidades que han hecho entrega de un galardón han recomendado un libro y mientras Bolaños ha elogiado 'La liebre con ojos de ámbar' de Edmund de Waal y 'Viaje hacia la sombra' de Joan Margarit; Puente ha mencionado 'El mundo de ayer' de Stefan Zweig. Díaz Ayuso ha destacado 'Pantaleón y las visitadoras', de Vargas Llosa.