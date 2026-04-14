La guerra en Irán obliga al mayor fabricante de baños de Japón a pausar pedidos

Tokio, 14 abr (EFE).- El mayor fabricante de baños de Japón, Toto, pausó la recepción de nuevos pedidos de aseos prefabricados y retrasado entregas, afirmaron este martes empresas del sector, por la inestabilidad en el suministro de petróleo y productos derivados a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Debido a la escasez de algunos componentes, no podemos procesar los pedidos correctamente y, por lo tanto, nos hemos visto obligados a suspenderlos temporalmente", dijo Toto el lunes en un comunicado sobre el estado del suministro de baños modulares.

La empresa achacó la decisión al "impacto del deterioro de la situación en Oriente Medio", y aseguró que está trabajando "diligentemente" con sus proveedores y otras empresas relacionadas para reanudar el procesamiento de pedidos lo antes posible.

Además, la multinacional aclaró que los pedidos para los que ya confirmaron la fecha de entrega se enviarán según lo programado. También agregó que las solicitudes de otros productos "se aceptan con normalidad".

La empresa utiliza nafta y otros productos derivados del petróleo para la fabricación de adhesivos destinados a las mamparas de baños y aseos, así como disolventes para el recubrimiento de bañeras. Por el momento, desconocen cuándo reanudarán estos pedidos, informa la cadena de televisión NHK.

En este contexto, otras compañías como Lixil o Panasonic informaron este martes de que las fechas de entrega para baños modulares a partir de este martes son "indeterminadas", debido al aumento repentino de pedidos después de la pausa anunciada de Toto y a los problemas de suministro.

"En medio de la escalda de tensiones en Oriente Medio, hemos recibido un volumen de pedidos significativamente superior al habitual desde el 13 de abril. (...) Los pedidos realizados a partir del 14 de abril tendrán una fecha de entrega indeterminada", indicó Lixil.

Asimismo, añadió que "actualmente es extremadamente difícil proporcionar fechas de entrega que se ajusten a sus solicitudes" y prevén que "es posible" que no puedan siquiera responder.

"Dependiendo de las circunstancias futuras, como la interrupción del suministro de materias primas o exceso de pedidos, podríamos vernos obligados a suspender los pedidos. Haremos lo posible para garantizar un suministro estable", concluyó.

Por su parte, Panasonic señaló que por el momento suspenderá la "posibilidad de proporcionar fechas de entrega inmediatas" para los productos afectados y ofrecerá información sobre las fechas de entrega en función de los materiales necesarios para la producción.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ordenó la semana pasada al ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, que investigara y determinara el plazo durante el cual los fabricantes pueden seguir suministrando cada material esencial, como productos derivados de la nafta.

Durante una reunión ministerial sobre la situación en Oriente Medio, Takaichi le pidió que adoptara "sin demora" medidas "con el fin de garantizar un suministro estable de materiales esenciales". "Le ruego que investigue a fondo las cadenas de suministro", agregó. EFE