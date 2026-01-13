La Policía investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

La autopsia pendiente determinará la causa exacta de la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz, mientras la investigación policial continúa y su esposo, de 81 años, permanece detenido como presunto autor de los hechos. Según Europa Press, fuentes de la Policía Nacional señalaron que la investigación se orienta hacia un caso presunto de violencia de género, aunque aún no se ha obtenido la confirmación definitiva de esta circunstancia y se está a la espera de los resultados forenses para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la víctima falleció este lunes en el Hospital Universitario de Badajoz, donde se encontraba ingresada a consecuencia de lesiones atribuidas por las autoridades policiales a un incidente de violencia de género. El supuesto agresor, su marido, fue arrestado mientras se desarrollaban las primeras diligencias y posteriormente ingresó en prisión por estos actos, según detalló la misma fuente.

El medio Europa Press informó que el incidente al que se atribuyen las lesiones mortales sucedió el pasado viernes. La atención e intervención policial corresponden a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz, órgano especializado en este tipo de delitos. La UFAM trabaja en el esclarecimiento de los hechos, recopilando pruebas y testimonios que permitan determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la agresión.

Las autoridades han remarcado a Europa Press que, hasta el momento, la catalogación del caso permanece bajo el calificativo de presunto, ya que los resultados preliminares aún no bastan para una calificación definitiva hasta la obtención del informe de autopsia. Este procedimiento forense resulta fundamental para precisar la relación directa entre las lesiones sufridas por la víctima y las causas del fallecimiento.

Fuentes policiales indicaron que los primeros movimientos del dispositivo se pusieron en marcha tras recibir alertas sobre la situación del matrimonio. La UFAM coordinó la actuación en el lugar y la posterior derivación hospitalaria, según reportó Europa Press, mientras el supuesto agresor fue puesto bajo arresto de manera inmediata.

La investigación continúa bajo el marco establecido por las leyes españolas para casos de presunta violencia machista, según la información recogida. El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género suelen activar sus propios protocolos en estos casos, aunque, como subrayó Europa Press, por ahora la confirmación oficial de este supuesto requiere la validación que otorgan los informes forenses.

De acuerdo a la información facilitada por Europa Press, este hecho se produce en un contexto nacional donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan atención prioritaria a los casos de violencia de género. La UFAM, dependiente de la Policía Nacional, desempeña funciones de protección, investigación y acompañamiento para las víctimas, colaborando estrechamente con los servicios sanitarios y judiciales.

Las autoridades recordaron, a través del mismo medio, que la evolución de la investigación depende del resultado del examen post mortem que se realiza en estos momentos sobre la víctima. Este proceso suele incluir análisis de las lesiones, tiempos y mecanismos de producción de las mismas, así como posible existencia de antecedentes previos relacionados con conflictos familiares.

Al cierre de la información, el esposo de la víctima seguía ingresado en prisión y la situación estaba bajo la supervisión de las instancias competentes, tanto judiciales como policiales, quienes mantienen abierto el expediente hasta recibir los resultados definitivos de los exámenes forenses, según puntualizó Europa Press.