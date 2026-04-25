Miles de personas se manifiestan en San Sebastián contra las guerras y el genocidio en Palestina

Miles de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián, en una marcha convocada por la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina, contra la guerra y el genocidio en Palestina. Los convocantes han defendido que la guerra "no puede ser solución a nada" y que la solución "debe basarse en el diálogo, la negociación y una solución política".

La marcha, que ha contdo con la adhesión de más de 500 personalidades de la cultura y la sociedad vasca, así como de agentes políticos, sindicales y sociales, ha partido pasadas las cinco y media de la tarde del Boulevard donostiarra.

Al frente de la manifestación, varias mujeres y niños con pañuelos palestinos han portado una gran bandera de Palestina con imágenes del 'Guernica' de Picasso. A continuación, han seguido unas 500 personas vestidas de negro portando unos bultos blancos en las manos, simulando las mortajas de los niños muertos en Palestina.

Tras ellos, la manifestación ha continuado tras una pancarta con el lema 'Gernikaren herritik. Genozidiorik ez! Gerrarik ez!' (Desde el pueblo de Gernika. No al genocidio, no a la guerra), que portaban, entre otros, la actriz y directora Olatz Beobide, el actor Ramón Agirre, los músicos Ainara Ortega y Fermín Muguruza, el extécnico y exfutbolista Mikel Labaka, Agus Hernán de Gernika-Palestina, el activista palestino Mohammad Farajallah, y Rahaf Shamalau, miembro de Sol Band Gaza.

La marcha ha recorrido varias calles céntricas de la capital guipuzcoana hasta llegar a la terraza del Kursaal, donde se ha realizado un homenaje a las niñas y niños asesinados por el genocidio depositando las mortajas simuladas en fila, a las que se ha brindado un 'agurra' con un aurresku. Además, se han colocado lonas en la arena de la playa de la Zurriola, dos de ellas con fragmentos del 'Guernica' y otra con la bandera de Palestina.

Tras la actuación de un coro interpretando el 'Baga, biga higa' de Mikel Laboa y de la banda palestina Sol Band, portavoces de la Iniciativa Gernika Palestina han leído un comunicado en el que han querido enviar "desde el pueblo de Gernika, el pueblo de la memoria y del horror, a Palestina y al mundo un grito de solidaridad y amor" rechanzado la guerra y el genocidio.

"POLÍTICA DE LA FUERZA"

"La política de la fuerza se ha impuesto y si no la detenemos, el mundo tal y como hoy lo conocemos cambiará de raíz. La alianza Trump-Netanyahu, en nombre de la libertad y la seguridad, ha puesto el mundo patas arriba, y mientras tanto la ciudadanía está pagando las consecuencias de sus decisiones", han lamentado.

Tras remarcar que la situación es "insoportable", han insistido en que "la barbarie es lo que predomina, el derecho internacional se vulnera sistemáticamente y nadie asume responsabilidades".

En esa línea han afirmado que la situación que se vive en Gaza y en el resto de territorios "es brutal" porque "el genocidio continúa, los bombardeos contra la población civil, el bloqueo de la ayuda humanitaria, un apartheid cuya máxima expresión es la condena a muerte solo para la comunidad palestina".

"El conflicto se está extendiendo: el sur del Líbano está siendo devastado, no podemos olvidar el bloqueo criminal contra Cuba, la ocupación del Sáhara y la agresión militar a Venezuela. Lo vivimos en Gernika, y por eso no vamos a quedarnos en silencio", han subrayado

Los portavoces de Gernika-Palestina han advertido de que si no se detiene a Israel y a Estados Unidos "seguirán imponiendo a la fuerza sus intereses geoestratégicos y económicos". "Sionismo e imperialismo son su hoja de ruta", han añadido.

Así, han denunciado que "actúan con total impunidad". "La ciudadanía ya les ha juzgado y ahora es el turno de la justicia internacional", han remarcado, para añadir que "las relaciones económicas, comerciales, deportivas y culturales no pueden continuar normalizando un régimen genocida" y han exigido que se interrumpan "y con urgencia".

"Euskal Herria es un pueblo solidario y comprometido, tiene la determinación de seguir apoyando a Palestina y apoyarla pasa por aislar y marginar a Israel", han sostenido, al tiempo que han considerado que "las guerras nos llevarán al fin del mundo y no podemos dejar el futuro de la sociedad en manos de unos pocos dirigentes insaciables y egoístas".

Finalmente, han incidido en que no se puede pensar que "Euskal Herria está a salvo de las consecuencias del genocidio y de la guerra" porque "también tienen gran impacto aquí". "Siempre somos la ciudadanía quienes pagamos las consecuencias de las decisiones de unos pocos. Por eso no aceptamos el genocidio ni la guerra. No en nuestro nombre", han concluido.

REPRESENTANTES POLÍTICOS

La movilización ha contado con el apoyo de más una veintena de organizaciones sociales y de los sindicatos LAB, Steilas, UGT-Euskadi, Etxalde, CCOO Euskadi y Navarra, Hiru y CGT. Asimismo, se han sumado EH Bildu, PSE-EE, Geroa Bai, EH bai, Ezker Anitza-IU, Sumar Mugimendua, Podemos Euskadi y PCE/EPK. PNV no participa como partido, aunque sus miembros pueden sumarse a nivel individual.

Representantes de esas formaciones han secundado la marcha. Previamente a su inicio, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha destacado que en la movilización de este sábado y en sus demandas "se encuentra representada una amplísima mayoría de la sociedad vasca así como la mayoría política, sindical y social: no al genocidio contra el pueblo de Palestina y sí a la paz, al derecho internacional y a los derechos humanos".

A su juicio, "la respuesta que Euskal Herria está dando, tanto al genocidio contra el pueblo de Palestina como a la extensión de la guerra, está siendo ejemplar, y es motivo de orgullo". "Estamos convencidos de que este pueblo, una vez más, se ha situado del lado correcto de la historia", ha resaltado.

Rodríguez ha destacado que, en vísperas del aniversario del bombardeo de Gernika y de la Revolución de los Claveles de Portugal, "este pueblo va a volver a enviar un mensaje claro y rotundo al mundo: no al genocidio, no a la guerra, no al imperialismo, no al autoritarismo y sí a la paz, sí al derecho internacional, sí a la resolución dialogada y política de los conflictos y, sobre todo, sí a la soberanía y al derecho de autodeterminación de los pueblos".

El dirigente de EH Bildu ha lamentado que "sus guerras las terminamos pagando los pueblos y las mayorías sociales y trabajadoras" y ha recalcado que "el pueblo vasco va a volver a demostrar que es un pueblo digno y solidario, que no ampara genocidios y no se arrodilla ante criminales de guerra"