Greenpeace pide a Gobierno chileno reingreso de decreto que protege a Pingüino de Humboldt

Santiago de Chile, 25 abr (EFE).- Greenpeace pidió este sábado al Gobierno chileno el reingreso del decreto que declara Monumento Natural al Pingüino de Humboldt, uno de los símbolos de la diversidad nativa de Chile que está en peligro de extinción, y que fue retirado junto a otros 42 textos ambientales en marzo pasado.

En el Día Mundial del Pingüino, la vocera de la organización Silvana Espinosa indicó en un comunicado que "el Ejecutivo tiene en sus manos evitar la extinción" de esta especie, de la cual la comunidad científica ha reportado su "disminución y extrema vulnerabilidad".

El Gobierno presidido por José Antonio Kast inició hace más de un mes la revisión de un paquete de decretos medioambientales, impulsados por la administración anterior, que abarcan la creación de nueve áreas protegidas, normas de control de calidad del aire, planes de descontaminación, entre otras materias.

De estos decretos supremos, retirados de Contraloría, se conoció el reintegro del que protege a la rana de Darwin, un pequeño anfibio en peligro de extinción que tiene la misma consideración del pingüino y el mamífero Huemul.

"Cuesta entender la falta de premura del Ministerio de Medio Ambiente para actuar en esta materia. Hubiéramos esperado la misma agilidad", argumentó Espinosa, quien indicó que el 80 % de la población mundial reproductiva de esta especie habita en el país sudamericano.

La experta aseguró que "hoy quedan menos de 2.000 parejas reproductivas en Chile" del Pingüino de Humboldt, luego de una "reducción del 63 % en sus principales colonias en los últimos tres años".

Según el último reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 2020, existían 23.800 individuos maduros de esta especie entre Chile y Perú.

La agrupación activista mostró su preocupación ante la idea de que el Ejecutivo "responda a la defensa de intereses privados" en esta materia, desconociendo "los deberes legales, constitucionales e internacionales respecto de la protección de especies amenazadas".

Espinosa destacó la degradación y alteración del hábitat "por el desarrollo urbano, minero e industrial en zonas costeras e islas donde nidifica" como los principales riesgos que ponen en peligro de extinción a esta especie.

La supervivencia de estas aves en Chile continental y la Antártica también está amenazada por la gripe aviar, la sobrepesca y la pérdida de hielo marino asociada al cambio climático, según la investigadora Gabriela Muñoz, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

"Generalmente, las principales amenazas están asociadas a la actividad humana, especialmente a la sobrepesca, que compite directamente con el alimento de los pingüinos", afirmó Muñoz en un comunicado de la institución.

La especialista explica que los pingüinos cumplen una función ecológica amplia en el entorno marino porque abarcan una amplia cantidad de terreno y que "lo que ocurre con ellos es un indicador de cómo va a impactar a otras especies".

"Los pingüinos son una señal temprana de lo que está ocurriendo en el medioambiente; cuando sus poblaciones cambian, nos están advirtiendo que algo no está funcionando en el ecosistema", expuso.

Muñoz también señaló al turismo no regulado, el tránsito marítimo y la presencia de perros sin control en zonas costeras entre las actividades que inciden. EFE

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