La OMS pide a los países que aumenten significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas, advirtiendo de que su abaratamiento en los últimos años está impulsando enfermedades no transmisibles y lesiones en la población.

En dos nuevos informes publicados este martes, la OMS alerta de que la debilidad de los sistemas tributarios permite que este tipo de productos sigan siendo baratos, mientras que los sistemas de salud se enfrentan a una creciente presión financiera debido a las enfermedades no transmisibles y las lesiones prevenibles.

"Hoy publicamos nuevos informes sobre los impuestos al alcohol y las bebidas azucaradas. Estos muestran que, en la mayoría de los países, estos impuestos son demasiado bajos para ser eficaces, están mal diseñados, no se ajustan periódicamente y rara vez se ajustan a los objetivos de salud pública", ha señalado en una rueda de prensa el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

La OMS denuncia que el mercado global combinado de bebidas azucaradas y alcohólicas genera miles de millones de dólares en ganancias, impulsando el consumo generalizado y las ganancias corporativas. Sin embargo, señala que los gobiernos solo captan una parte relativamente pequeña de este valor a través de impuestos con fines de salud, dejando que las sociedades asuman los costos sanitarios y económicos a largo plazo.

"Se ha demostrado que los impuestos sanitarios reducen el consumo de estos productos nocivos, lo que ayuda a prevenir enfermedades y a reducir la carga sobre los sistemas de salud. Al mismo tiempo, generan un flujo de ingresos que los gobiernos pueden utilizar para invertir en salud, educación y protección social", ha apuntado Tedros Adhanom.

Los informes muestran que al menos 116 países gravan las bebidas azucaradas, muchas de las cuales son refrescos. Sin embargo, muchos otros productos con alto contenido de azúcar, como los zumos de fruta 100% naturales, las bebidas lácteas azucaradas y los cafés y tés listos para beber, eluden los impuestos. Si bien el 97 por ciento de los países gravan las bebidas energéticas, esta cifra no ha cambiado desde el último informe mundial de 2023, advierte la organización.

En este sentido, apunta que las bebidas carbonatadas azucaradas se han vuelto menos asequibles desde 2022 en tan solo 34 países. La mayoría de los países han experimentado un aumento en la asequibilidad (62 países) o no han experimentado cambios (24 países).

EL ALCOHOL SE HA VUELTO MÁS ASEQUIBLE

Por otra parte, un informe independiente de la OMS muestra que al menos 167 países gravan las bebidas alcohólicas, mientras que 12 prohíben el alcohol por completo. A pesar de esto, la organización alerta de que el alcohol se ha vuelto más asequible o se ha mantenido sin cambios en su precio en la mayoría de los países desde 2022, ya que los impuestos no logran seguir el ritmo de la inflación y el crecimiento de los ingresos.

Así, pone como ejemplo el caso del vino, que permanece libre de impuestos en al menos 25 países, principalmente en Europa, a pesar de los claros riesgos para la salud. "Un alcohol más asequible fomenta la violencia, las lesiones y las enfermedades. Si bien la industria se beneficia, el público suele asumir las consecuencias para la salud y la sociedad los costos económicos.", ha resaltado Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS.

El informe subraya que la cerveza se ha vuelto menos asequible desde 2022 en solo 37 países. Además, la mayoría de los países han experimentado un aumento en la asequibilidad (56 países) o no han experimentado cambios (25 países).

De igual manera, las bebidas espirituosas también se han vuelto menos asequibles en tan solo 25 países. La mayoría de los países han registrado un aumento en la asequibilidad (67 países) o no han experimentado cambios (21 países).

Con estos datos, la OMS insta a los países a aumentar y rediseñar los impuestos como parte de su nueva iniciativa '3 para 2035', que busca aumentar los precios reales de tres productos: tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, para 2035, haciéndolos menos asequibles con el tiempo para ayudar a proteger la salud de las personas.

"La OMS espera apoyar a más países en el diseño e implementación de impuestos sanitarios para proteger la salud y avanzar hacia una transición hacia una economía más sostenible", ha finalizado Tedros.