El primer ministro asegura que "seguirá llevando a cabo sus funciones" tras ser operado por un problema cardiaco

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha asegurado que "seguirá llevando a cabo sus funciones" tras ser sometido el sábado a una "exitosa" intervención quirúrgica a raíz de un problema cardiaco sobre el que no han trascendido más detalles.

"Seguiré llevando a cabo mis deberes y obligaciones con mi país y mi pueblo, con el máximo compromiso", ha señalado Dbeibé en un mensaje en redes sociales, donde ha compartido una fotografía en el que se le ve sentado junto a un grupo de médicos.

"Les aseguro que me encuentro bien tras el problema médico que requirió un procedimiento que, gracias a Dios, fue exitoso", ha dicho, antes de dar las gracias al equipo médico del hospital de Misrata y a la población por sus "buenos deseos y rezos" por su salud.

Dbeibé encabeza el Gobierno de Unidad de Libia, con sede en la capital, Trípoli, y reconocido internacionalmente. El país atraviesa desde hace años una situación de bicefalia, con unas autoridades paralelas asentadas en el este del país, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.