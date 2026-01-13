Agencias

Denuncian el ataque contra dos petroleros que cubrían la ruta del Consorcio del Oleoducto del Caspio

Dos petroleros que cubrían la ruta del Consorcio del Oleoducto del Caspio han sido atacados en el mar Negro cerca de la terminal de carga de estas instalaciones, que se extienden desde la costa kazaja a la ciudad rusa de Novorosisk.

Los dos buques se habían distanciado de la zona de carga a la espera de turno para hacerlo cuando han sido atacados, según ha contado una fuente en condición de anonimato a la agencia de noticias Bloomberg.

Se desconoce por el momento el alcance de los daños sufridos por ambos buques. Las aguas mar Negro se han vuelto un escenario recurrente de los ataques de Ucrania y Rusia durante la guerra, en especial en este último mes. Debido a ello, las cargas de petróleo kazajo han disminuido también.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio se encarga de la gestión del traslado de petróleo desde Tenguiz, en la costa del mar Caspio kazajo, a la ciudad de Novorosisk, en el suroeste de Rusia, a orillas del mar Negro, cerca de Yúzhnaya Ozeréyevka, donde se carga en buques cisterna para su posterior destino.

EuropaPress

