Claude Cowork es el nuevo agente de Anthropic para que cualquiera pueda automatizar tareas al estilo de Claude Code

Anthropic ha lanzado Claude Cowork, una nueva herramienta que incorpora las capacidades de su agente de codificación Code en la aplicación de escritorio de Claude, para que cualquier usuario pueda programar y gestionar diversas tareas de forma sencilla en su día a día, como un compañero de trabajo más allá de la programación.

Claude Code es un servicio que la compañía lanzó en febrero del pasado año como una herramienta en forma de agente con una amplia comprensión de código que, enfocado en la programación y asistencia técnica, está diseñado especialmente para ayudar a los desarrolladores en sus labores diarias.

Prácticamente un año después de su lanzamiento, Anthropic ha puesto sobre la mesa cómo los desarrolladores han pasado de utilizar Claude Code para programar, a emplearlo como una herramienta para construir y ejecutar diversas acciones, en tareas no relacionadas con programación.

En este sentido, la compañía ha compartido su intención de extender las capacidades de Claude Code a todos los usuarios de la mano de su nueva herramienta Claude Cowork, que no requiere tener conocimientos de programación o desarrollo de código para poder programar la ejecución de diversas tareas, a través de comandos de texto desde la aplicación de escritorio de Claude.

Así lo ha detallado la tecnológica en un comunicado en su blog, donde ha detallado que Cowork "es una forma más sencilla para que cualquiera, no solo los desarrolladores, trabajen con Claude de la misma forma".

Esta opción se diferencia de las capacidades de conversación habituales del 'chatbot' Claude, en que los usuarios le pueden dar acceso directo a algunas carpetas del ordenador, de manera que el agente puede leer, editar o crear archivos en dicha carpeta de forma independiente.

Por ejemplo, puede llevar a cabo tareas como reorganizar las descargas de la carpeta o generar un borrador de un informe a partir de notas dispersas, con "mucha más autonomía que en una conversación normal". Para ello, basta con asignarle la tarea a Claude Cowork, que creará un plan y lo llevará a cabo, al tiempo que informa a los usuarios de cada paso.

Además, los usuarios también pueden potenciar las capacidades de Cowork utilizando sus conectores existentes para que accedan a información externa. Es el caso de la conexión de Claude con navegadores como Chrome, de manera que el asistente también podrá realizar tareas que requieran acceso al navegador.

Todo ello se podrá gestionar mediante un flujo de trabajo sencillo para cualquier persona, ya que no es necesario proporcionar contexto manualmente para que lo incluya en los resultados o esperar a que termine de realizar una tarea para ofrecer más ideas o comentarios al respecto. De hecho, permite poner tareas en cola y trabajar en paralelo.

Anthropic ha especificado igualmente que Claude Cowork solo accederá a las carpetas y conectores a los que el usuario haya dado permiso explícito previamente, de manera que asegura mantener protegidos los datos y documentos.

De la misma forma, consultará a los usuarios antes de realizar cualquier acción importante, de manera que se pueda sopesar, impedir o corregir en caso de que sea necesario. Esto se debe a que se trata de una herramienta que puede realizar acciones decisivas, como eliminar archivos locales, siempre que se lo solicite.

La compañía también ha apuntado que se ha de tener en cuenta que, al utilizar Cowork, los usuarios pueden enfrentarse al riesgo de las "inyecciones rápidas". Esto es, intentos de ciberdelincuentes de alterar los planes de Claude mediante contenido que pueda encontrar en Internet, por lo que se recomienda revisar sus acciones.

Con todo ello, Claude Cowork está disponible en versión preliminar para los suscriptores de Claude Max en su aplicación para macOS, de cara a expandirse en el futuro, así como a implementar mejoras y barreras de seguridad.