Burkina Faso reorganiza el Gobierno de transición y cambia nombres de ministerios

En la reciente reestructuración administrativa de Burkina Faso, destaca el cambio de nombre del Ministerio de Defensa, ahora denominado “Ministerio de Guerra y de la Defensa Patriótica”, una medida simbólica que se suma a la renovación institucional sin alterar la posición de los altos funcionarios responsables de los ejes principales del Ejecutivo. Según informó Europa Press, la Presidencia de Burkina Faso oficializó estos cambios mediante un decreto divulgado en su página web, señalando que el nuevo gabinete mantendrá tanto su estructura central como la integración de figuras claves.

El primer ministro de transición, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, continuará encabezando el Gobierno, liderando una administración compuesta ahora por veintidós miembros, entre quienes figuran cinco mujeres. De acuerdo con Europa Press, la reorganización ministerial incluye ajustes en los títulos y competencias de varias carteras. Así, el Ministerio de Deportes, Juventud y Empleo será dirigido por Annick Lydie Zingué Ouattara, mientras que Moumouni Zoungrana asumirá la jefatura del Ministerio de Educación Secundaria y Formación Profesional y Técnica.

El medio Europa Press detalló que una de las modificaciones más relevantes afecta al general Célestin Simporé, quien continuará al frente de la cartera ahora designada como Ministerio de Guerra y de la Defensa Patriótica. Además, el Ministerio de Función Pública y Trabajo pasa a denominarse Ministerio de los Servidores del Pueblo, reflejando un giro en la forma de representar institucionalmente aquellas áreas vinculadas a la administración pública. A ello se suma la fusión de las competencias de Vivienda y Urbanismo bajo un nuevo ente llamado Ministerio de la Construcción de la Patria.

En cuanto a la diplomacia, el Ministerio de Exteriores mantiene a Karamoko Jean Marie Traoré como ministro. Sin embargo, su denominación ahora es más breve, ya que se ha eliminado la referencia a “cooperación regional y los ciudadanos burkineses en el extranjero” del título oficial, según consignó Europa Press. La cartera de Justicia, con Edasso Rodrigue Bayala al mando, también experimenta un cambio nominal al prescindir del añadido “Derechos Humanos”, lo que reduce el alcance formal de su denominación.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el conjunto de reformas adoptadas por el Gobierno de transición busca fortalecer la simbología y la funcionalidad de las instituciones estatales sin reemplazar la base del equipo Ejecutivo. El gabinete, tras esta reorganización, mantiene a figuras clave en funciones trascendentes para el desarrollo del periodo de transición política en el país.

Esta remodelación institucional se interpreta, según analistas citados por Europa Press, como un ajuste estratégico encaminado a subrayar la defensa y el servicio público, mientras se conserva la continuidad en las áreas más sensibles del aparato gubernamental. El proceso también marca una apuesta por el reconocimiento de la representatividad femenina, con cinco mujeres integrando el renovado consejo de ministros.

El decreto presentado en la web oficial de la Presidencia responde a la necesidad de dotar al Gobierno de transición de Burkina Faso de una estructura administrativa más ágil, donde el cambio en los títulos y la fusión de competencias acompañan la permanencia de aquellos responsables que han gestionado las áreas cruciales durante el último periodo. Según Europa Press, estos cambios reflejan un intento por adaptar la administración pública a las prioridades del contexto político actual, apuntando tanto a la defensa nacional como a la mejora de la eficiencia institucional.