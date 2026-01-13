(AMP) BBVA prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

El presidente de BBVA, Carlos Torres, señaló que la región de América del Sur, incluyendo países como Venezuela, presenta buenas oportunidades de expansión para el sector bancario. Según consignó la web corporativa de BBVA, el directivo indicó que, dentro de la estrategia de crecimiento del grupo, se espera que la zona ofrezca un impulso en la actividad bancaria gracias a factores estructurales y a la evolución prevista del entorno macroeconómico. Al mismo tiempo, el banco mantiene sus planes de incrementar su capital y remuneración al accionista con una expectativa de captar 49.000 millones de euros de capital de calidad máxima entre 2025 y 2028.

De acuerdo con el propio Carlos Torres, el objetivo de generación de capital abarca tanto el crecimiento orgánico en los principales mercados donde opera la entidad como la retribución a los accionistas. El presidente de BBVA explicó que de los 49.000 millones de euros proyectados, se prevé destinar 13.000 millones al fortalecimiento y expansión en mercados clave, mientras que los 36.000 millones restantes se asignarán a dividendos y recompras de acciones. El directivo confirmó que el compromiso de la entidad consiste en devolver de manera disciplinada todo el capital excedentario por encima del 12%, situando el rango objetivo de capital de BBVA entre el 11,5% y el 12%.

Según detalló la web de BBVA, la empresa incrementó recientemente su remuneración al accionista. Estas acciones incluyeron el pago de un dividendo a cuenta de 1.800 millones de euros, equivalente a 0,32 euros por acción, la cifra más elevada en la historia del banco. También se ejecutó una recompra de acciones cercana a 1.000 millones de euros, dentro de la política ordinaria de remuneración a los accionistas, a la que se sumó el inicio de un programa extraordinario de recompra valorado en cerca de 4.000 millones de euros, cuyo primer tramo de 1.500 millones de euros ya está en marcha.

El medio BBVA reportó que la capitalización bursátil del banco alcanzó los 115.000 millones de euros, cifra récord para la entidad. En el periodo reciente, el valor en bolsa del grupo subió un 112%, lo que permitió entregar un retorno total del 124% a los accionistas cuando se suman los dividendos repartidos.

Carlos Torres expuso además las proyecciones de crecimiento para los mercados donde opera el banco en 2026. Según publicó la web de BBVA, en España se prevé un avance por encima de los principales competidores, especialmente entre los segmentos de consumo y empresas, considerados como los más rentables. En Europa, se espera que la digitalización en Italia y Alemania continúe reforzando la posición del banco en esos países. Por otra parte, el presidente resaltó que México mantiene buenas expectativas, pues se proyecta que la demanda de crédito crecerá por encima del Producto Interno Bruto nacional, favorecido por la solidez de la economía mexicana y un bajo nivel de bancarización. Para Turquía, el ejecutivo estima que la normalización de la situación macroeconómica impulsará un mayor aporte del negocio de ese país a los resultados globales del grupo.

En la misma entrevista, Torres identificó dos ejes principales de crecimiento: la financiación sostenible y el segmento empresarial. El directivo calificó la inversión en sostenibilidad como un proceso irreversible y estableció como meta canalizar 700.000 millones de euros en financiación sostenible entre 2025 y 2029. Este objetivo, según publicó BBVA, apunta a respaldar proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía más sostenible. Respecto al negocio con empresas, el banco anticipa una notable intensificación de la actividad, especialmente para la banca de inversión, una de las áreas donde el grupo ya observa expansiones.

En el ámbito tecnológico, Torres reafirmó la intención de que BBVA se consolide como líder en servicios bancarios apoyados en inteligencia artificial. El primer ejecutivo aseguró que “la inteligencia artificial es una realidad que cambia cómo tomamos decisiones, cómo trabajamos, cómo vivimos”. Para apoyar esta meta, el banco está aplicando una estrategia que contempla ocho iniciativas, como el desarrollo de Blue, un asistente virtual adaptado a cada cliente disponible en todo momento; la figura del banquero de IA, para complementar el trabajo diario de los gestores; soluciones de inteligencia artificial enfocadas en la gestión de riesgos, la optimización de procesos operativos, el desarrollo de software, y la creación de Alter Ego, un asistente inteligente diseñado para acompañar y asistir a los empleados en sus actividades laborales.

El medio corporativo de BBVA comunicó que la entidad selló en los últimos meses de 2025 una alianza estratégica con OpenAI. Esta colaboración está favoreciendo la implementación y despliegue de las herramientas y soluciones de inteligencia artificial, acelerando la hoja de ruta tecnológica del banco.

Carlos Torres, en su evaluación del año 2025, lo describió como “un gran comienzo a nuestro plan estratégico centrado en el cliente”. De acuerdo con BBVA, el presidente anticipa que en 2026 la entidad seguirá consolidando avances en innovación, transformación digital y sostenibilidad, con el propósito de incrementar la aportación de valor para clientes, inversores y empleados.