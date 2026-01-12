Vox asume que el chavismo no puede desmontarse "de un plumazo" y confía en el "buen hacer" de Trump para la transición

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes que su partido confía en el "buen hacer" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pilotar la "complicada" y larga transición a la que se enfrenta Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y ha avalado su decisión de dejar en el poder a dirigentes chavistas como quien fuera su presidenta Delcy Rodríguez pues, según ha dicho, el chavismo no podía desmontarse "de un plumazo".

En una rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha recalcado que los venezolanos están ahora "mejor" que antes de la "captura del tirano" Maduro pues tienen "una puerta abierta a la esperanza".

Según su análisis, ahora se abre un proceso de transición que será "largo y complicado" y confían en que gracias al "buen hacer" de la Administración Trump se produzca "con el menor coste para la población".

"Comienza una transición cuando se captura a la cabeza de la serpiente, pero la serpiente sigue ahí", ha resumido cuando se le ha preguntado sobre la continuidad de los dirigentes del chavismo. A su juicio, tras 26 años de régimen, había que tomar medidas para mantener el control y que la situación en Venezuela no se "desmadrase" la situación.

EL PUEBLO SE ACABARÁ IMPONIENDO

Por eso, aunque ha deslizado que las instituciones chavistas "tendrán que cambiar", en Vox asumen que de haberse acabado con el régimen de un "plumazo" no "habría nada que transicionar" sino que se habría producido una "ruptura" que seguramente habría tenido "consecuencias negativas".

En este contexto, los de Santiago Abascal esperan que "todos los actores" actúen "de buena fe" para que la esperanza abierta en el país fructifique y auguran que, aunque el régimen "intente represaliar a la población o acabar sus gritos de júbilo", al final "el pueblo se impondrá sin ninguna duda".

Respecto al desaire inicial de Trump a la líder opositoria María Corina Machado, Fúster ha recalcado que la Premio Nobel de la Paz estará en la Casa Blanca la semana que viene y se ha mostrado convencido de que Trump, "que es una persona que sabe escuchar", atenderá a sus propuestas para avanzar "hacia una transición que culmine con un proceso democrático".

EXPLICARÁN EN PATRIOTS LO QUE HACÍA MADURO

A Fúster también se la ha preguntado sobre la censura del Frente Nacional francés, su socio en Patriots, a la intervención estadounidense en Venezuela, que ha sido duramente criticada por Marine Le Pen, quien ha recalcado que la "soberanía" de los Estados es "sagrada" y "no es negociable".

"¿Ya me dirá usted qué soberanía nacional había en Venezuela?", ha soltado Fúster, antes de recordar que la última vez que visitó el país --que luego le declaró persona non grata-- había "60.000 cubanos controlando las instalaciones estratégicas camuflados como miembros de las misiones médicas cubanas".

El dirigente de Vox ha señalado que no se puede pretender que otros países conozcan ese tipo de cosas pero se ha ofrecido a dar datos al respecto a sus socios franceses de Patriots. "No debemos tener miedo a las discrepancias y seguiremos trabajando juntos", ha añadido, incidiendo en que Vox tiene un "interés legítimo" en todos "los países de la hispanidad" y que Francia lo tendrá en la Guayana francesa.

NI "MEDIONANOSEGUNDO" PARA GROENLANDIA

Respecto a las aspiraciones de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, Fúster ha señalado que le preocupa más "lo que haga Trump" que lo que pueda decir sobre ese territorio perteneciente a Dinamarca y ha declinado opinar expresamente de este tema alegando que no le han dedicado "ni medio nanosegundo" en la reunión del Comité de Acción Política del partido. "No es nuestra competencia, nos declaramos incompetentes, si el día de mañana hay algo sustancial, ya lo estudiaremos", ha agregado.

Después, ha indicado que Groenlandia es "una especie de Estado asociado o algo parecido" que mañana podría independizarse "con un pequeño referéndum" pues sólo son 60.000 habitantes. "Trump es un experto negociador, las cosas que dice las dirá por su interés, pero eso solo está en la cabeza de Trump y de su equipo", ha concluido.