VÍDEO: 'Una batalla tras otra' y 'Adolescencia' triunfan en los Globos de Oro 2026

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora en la 83ª edición de los Globos de Oro, con cuatro galardones. 'Hamnet', reconocida como mejor película dramática, y la brasileña 'El agente secreto', que dejó sin el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa a 'Sirat', también brillaron en los galardones cada año concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que también premian a lo mejor de la televisión con 'Adolescencia' como gran vencedora con cuatro galardones seguida de 'The Studio', y 'The Pitt'.

'Una batalla tras otra', que partía como favorita en cine con nueve nominaciones, cumplió con los pronósticos y, con cuatro galardones, se erigió como la película más premiada de la gala, celebrada un año más en su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, y que estuvo conducida por segundo consecutivo por la humorista Nikki Glaser.

El filme, basado en la corrosiva novela 'Vineland' del escritor estadounidense Thomas Pynchon, se llevó los Globos de Oro a la mejor película musical o comedia, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, mejor guión para Anderson, que también se alzó con el premio a la mejor dirección.

El Globo de Oro a la mejor película dramática fue para 'Hamnet', filme dirigido por Chloé Zhao basado en la novela de Maggie O'Farrell, centrado en la figura de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Un papel que le valió a Jessie Buckley el premio a la mejor actriz protagonista en drama.

El galardón al mejor actor en una película dramática fue para Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho que se hizo además con el Globo de Oro a la mejor película internacional. Una categoría en la que competía con 'Sirat', el filme original de Movistar Plus+ dirigido por Oliver Laxe que se quedó también sin el premio a la mejor banda sonora que fue para Ludwig Göransson por 'Los pecadores'. El filme dirigido por Ryan Clooger, que era otro de los favoritos con siete nominaciones, se tuvo que conformar dos Globos de Oro ya que al galardón de Göransson solo pudo sumar el polémico premio al mejor logro cinematográfico y de taquilla.

Rose Byrne fue reconocida como mejor actriz protagonista en una comedia o musical por 'Si pudiera, te daría una patada' y el galardón a mejor actor en drama fue a parar a manos de Timothée Chalamet, que con su interpretación en 'Marty Supreme' logró su primer Globo de Oro tras cinco nominaciones. Además, Stellan Skarsgard se alzó el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en 'Valor sentimental'.

También brillaron 'Las guerreras k-pop', el popular filme de Netflix que se llevó los premios a mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden'.

'THE PITT', 'ADOLESCENCIA' Y 'THE STUDIO' TRIUNFAN ENTRE LAS SERIES

En televisión, el premio la mejor serie dramática fue para 'The Pitt', el intenso drama médico de HBO Max que protagoniza Noah Wyle, que se alzó con el Globo de Oro a mejor actor llevándose así los dos galardones a los que estaba nominada. El premio a la mejor actriz de una serie dramática fue para Rhea Seehorn por su papel en 'Pluribus', la nueva serie de Vince Gillian, creador de títulos tan aclamados como 'Breaking Bad' o su spin-off, 'Better Call Saul', que también protagonizó Seehorn junto a Bob Odenkirk.

En comedia, 'The Studio', la sátira sobre la industria de Hollywood de Apple TV, se alzó con el premio a mejor serie y mejor actor para Seth Rogen mientras que Jane Smart se llevó su tercer Globo de Oro como mejor actriz en una serie de comedia o musical por 'Hacks'

Pero sin duda, entre las series la triunfadora incontestable fue 'Adolescencia' con cuatro premios. El drama de Netflix sobre un joven acusado de asesinar a su compañera de colegio se llevó el premio a la mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper. Michelle Williams, ausente en la gala, se alzó con el Globo de Oro a la mejor actriz en una miniserie por 'Dying for Sex'.

