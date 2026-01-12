Una investigación del CNIO halla nuevos genes que predisponen al cáncer de páncreas

Las mutaciones en los genes FCN1 y PLAT, ambos implicados en el funcionamiento del sistema de complemento, pueden aumentar la probabilidad de desarrollar adenocarcinoma ductal de páncreas, según hallazgos recientes. Esta variedad tumoral constituye la forma más frecuente de cáncer de páncreas, y se caracteriza por una alta mortalidad, atribuida en gran parte a su detección en fases avanzadas. De acuerdo con lo publicado por Nature Communications y Genome Medicine, el descubrimiento surgió de un estudio encabezado por investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Los resultados obtenidos por el equipo liderado por Núria Malats y Evangelina López de Maturana, del Grupo de Epidemiología y Genética Molecular del CNIO, abren nuevas posibilidades para identificar a individuos con mayor riesgo, lo que resulta fundamental para adelantar el diagnóstico. Según detalló Nature Communications, el hallazgo de estos genes puede permitir en un futuro implementar programas de cribado o seguimiento entre población de riesgo, en los cuales FCN1 y PLAT funcionarían como biomarcadores. Esta iniciativa responde a la necesidad de abordar el mayor reto asociado a esta patología: la detección tardía, factor determinante en las tasas de supervivencia del cáncer de páncreas.

El sistema de complemento, donde se localizan estos genes, actúa como parte de las defensas innatas del organismo. Cuando alguno de sus elementos presenta alteraciones, aumenta la susceptibilidad no solo a infecciones, sino también a otras enfermedades graves. Hasta el momento, el vínculo entre el sistema de complemento y el cáncer apenas se había explorado, como advierte el CNIO. Este estudio identificó que las mutaciones en FCN1 y PLAT no solo elevan el riesgo de cáncer de páncreas, sino que también podrían servir de indicadores para clasificar a personas en grupos de mayor predisposición.

Nature Communications informó que los autores proponen el uso de estos genes en estrategias de selección para el seguimiento personalizado. Los investigadores señalan que determinar quiénes podrían participar en estos programas permitiría intervenir antes de que el tumor avance, lo que incrementaría la eficacia de futuras acciones clínicas o terapéuticas.

El primer autor del trabajo, Alberto Langtry, desarrolló este estudio durante su tesis doctoral en el CNIO y actualmente continúa sus investigaciones en la Universidad de Columbia (Estados Unidos). A partir de este proyecto, el equipo observó que existen otros genes dentro del sistema de complemento relacionados con la interacción de diferentes tipos de células inmunitarias en el entorno tumoral. Según reporte de Genome Medicine, la actividad de determinados conjuntos de genes influye en el tipo de células que infiltran el tumor: aquellas que defienden al organismo elevan las probabilidades de supervivencia, mientras que las células reguladoras, al contrario, aparecen vinculadas a un peor pronóstico.

El cáncer de páncreas pertenece al grupo de los denominados tumores fríos; esta característica se refiere a su capacidad de pasar inadvertido ante el sistema inmunitario, que no lo identifica ni actúa contra él. Esta particularidad complica la efectividad de la inmunoterapia. La coautora Núria Malats indicó a Nature Communications que conocer la relación entre el sistema de complemento y este tumor podría facilitar el desarrollo de inmunoterapias dirigidas específicamente a estas alteraciones genéticas, lo que representaría un enfoque innovador en el tratamiento de la enfermedad.

Otro reto que destaca el CNIO es la heterogeneidad de este tipo de cáncer: tanto su agresividad como la respuesta a los tratamientos varían en función del subtipo tumoral. A lo largo de los años, diferentes modelos de clasificación han intentado identificar estos subtipos, aunque con resultados dispares. Una investigación paralela, también liderada por Malats y publicada en Genome Medicine, consolidó todos los modelos previos mediante el uso de algoritmos, creando así un clasificador de consenso.

Con el objetivo de facilitar su aplicación, el CNIO desarrolló una plataforma web y una aplicación móvil en la que los profesionales pueden introducir los datos del ARN de una muestra tumoral para determinar el subtipo correspondiente. Según Genome Medicine, este nuevo clasificador distingue dos subtipos en función de la información procedente de las células tumorales y otros dos según las características del estroma, tejido que rodea al tumor y que influye en la eficacia de las terapias aplicadas.

Pablo Villoslada, primer autor del estudio publicado en Genome Medicine, subrayó que el sistema puede ayudar a predecir la respuesta a uno de los tratamientos habituales de esta neoplasia, lo que incrementa su utilidad en la práctica clínica. También señaló que el clasificador permitirá profundizar en el estudio de factores de riesgo asociados, como el consumo de tabaco, al analizar si su influencia varía en función del subtipo de cáncer de páncreas.

En términos de financiación, Nature Communications reseñó que el trabajo sobre los genes FCN1 y PLAT contó con apoyos del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la iniciativa Pancreatic Cancer Collective, conformada por la Fundación Lustgarten y Stand Up To Cancer. El estudio publicado en Genome Medicine recibió financiación del Fondo de Investigaciones Sanitarias, el Instituto de Salud Carlos III, el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea y la iniciativa Pancreatic Cancer Collective.

Los hallazgos difundidos por Nature Communications y Genome Medicine constituyen, según el CNIO, un avance en la comprensión de los mecanismos genéticos y moleculares que intervienen en el adenocarcinoma ductal de páncreas, ofreciendo recursos para la identificación precoz y el diseño de tratamientos personalizados.