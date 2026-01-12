Un camión embiste a un grupo de manifestantes contra el Gobierno de Irán en Los Ángeles

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que dos personas resultaron atendidas en el lugar tras rechazar la hospitalización luego del incidente, sin que se identificaran más heridos entre los participantes de la protesta. De acuerdo con el reporte proporcionado por la Policía de Los Ángeles, un hombre adulto, conductor de un camión de mudanzas U-Haul, embistió a manifestantes contrarios al Gobierno de Irán sobre la avenida Veteran, cerca del Edificio Federal, pasadas las 15:30 del domingo. El detenido fue arrestado en el sitio y la investigación sigue abierta para esclarecer la causa de la colisión.

El jefe de la Policía, Richard Gabaldon, señaló, en declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times, que la investigación preliminar descarta tanto la motivación política como la de terrorismo. Según especificó Gabaldon, el incidente aparentemente se originó a raíz de un altercado en la multitud. El mismo medio informó que alrededor de 3.000 personas se encontraban en la manifestación convocada por la diáspora iraní, quienes replican en distintos países las protestas que tienen lugar en Irán en las últimas semanas.

La Policía de Los Ángeles ha detallado a través de su cuenta en la red social X que el único golpeado por el vehículo fue un adulto y que, tras la atención médica en el lugar, no se documentaron lesiones de importancia. Según amplió la misma fuente, ninguno de los manifestantes fue trasladado a un hospital y no existe registro de pacientes adicionales resultado de este hecho.

El Departamento de Bomberos de la ciudad comunicó en su sitio oficial que, si bien se ofreció atención y transporte sanitario a dos personas, ambas declinaron el traslado hospitalario y rehusaron un tratamiento más extenso por parte de los servicios de emergencia movilizados hasta la escena. No se detectaron otros individuos afectados, según la revisión llevada a cabo en el lugar.

Tras el incidente, según añadió la comunicación del Departamento de Bomberos, los asistentes comenzaron a dispersarse por iniciativa propia. El suceso ocurrió en el contexto de las protestas lideradas por comunidades iraníes en el extranjero, en solidaridad con las movilizaciones que atraviesan Irán desde hace varias semanas. Estas acciones han derivado en numerosas manifestaciones similares en ciudades alrededor del mundo, alimentadas por la indignación de la diáspora ante la gestión del gobierno iraní y la represión documentada en el país asiático.

El medio Los Angeles Times puntualizó que las protestas en Irán han resultado en al menos 544 muertes hasta la fecha, de acuerdo con el balance más reciente disponible, publicado por la ONG HRANA con sede en Estados Unidos. Las repercusiones del movimiento de protesta han incrementado el nivel de alerta en los países donde existen comunidades de origen iraní, alimentando el temor entre los organizadores y autoridades locales por el potencial de episodios violentos en actos públicos.

La investigación que encabeza la Policía de Los Ángeles continúa a fin de determinar los factores exactos que llevaron a la colisión del camión contra los asistentes. El departamento policial ha señalado que su enfoque actual está puesto en esclarecer si el enfrentamiento previo entre personas de la multitud fue el desencadenante del incidente o si emergen otras causas al avanzar el análisis de las pruebas recabadas.