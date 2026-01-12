Sanidad, la ONT y la Fundación Josep Carreras firman un nuevo convenio para impulsar la donación de médula ósea

En el año 2025, el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) cerró con 520.508 inscritos, disponibles para pacientes de España y de cualquier otro país que requieran un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Según reportó el medio, el Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras (FIJC) firmaron una renovación de su acuerdo de colaboración, vigente desde hace tres décadas, con el objetivo de reforzar la promoción y la calidad de los trasplantes de médula ósea en el Sistema Nacional de Salud.

La suscripción del nuevo convenio reunió el lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, al fundador del REDMO, Josep Carreras, y a responsables médicos y científicos de las principales entidades implicadas, informó el medio. La alianza, renovada periódicamente desde hace 30 años, integra formalmente al REDMO bajo la gestión de la FIJC y en cooperación activa con la ONT, consolidando además su papel en el Sistema Nacional de Salud.

El medio detalló que el REDMO, creado en 1991, posibilita la localización de donantes para personas con enfermedades hematológicas—incluidas leucemias, linfomas y mielomas múltiples—que no disponen de un familiar compatible. El volumen de donantes inscritos convierte a este registro en el decimotercero a nivel global y el quinto más grande dentro del continente europeo, según datos difundidos por las propias autoridades sanitarias.

Las cifras presentadas por Sanidad y recogidas por el medio reflejan además un notable incremento en los procedimientos de trasplante de médula en la última década. En 2012 la cifra anual se situaba en 462 intervenciones, mientras que en 2024 ascendió a 748 y se estima que en 2025 se duplicará el dato de 2012.

Según publicó la fuente, estos resultados se atribuyen a la implementación y consolidación del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), impulsado por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En su desarrollo, han intervenido la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. El PNMO, adoptado en 2012 y recientemente concluido en su tercera fase ejecutiva, permitió multiplicar por cinco el número de donantes inscritos en el registro nacional.

Entre los beneficios destacados por el Ministerio de Sanidad y citados por el medio, se encuentran las mejoras en las estrategias de captación de voluntarios. Las campañas nacionales, coordinadas por la ONT y la FIJC y con el respaldo de todas las comunidades autónomas y Andorra, han desempeñado un papel relevante en la actualización del perfil de los donantes. Los nuevos voluntarios presentan una edad promedio de 30 años, lo que, según declaraciones oficiales recogidas por el medio, “responde de forma más adecuada a las necesidades de los pacientes”.

Según consignó el medio, la reducción del tiempo medio necesario para identificar un donante compatible constituye otro avance relevante: actualmente este proceso demanda en promedio 26 días. Paralelamente, la cantidad de donaciones efectivas provenientes de donantes españoles también experimentó un crecimiento significativo, pasando de 35 en 2012 a 481 en 2025. Esta proporción sitúa al REDMO entre los registros internacionales más eficientes, con cerca de una donación efectiva anual por cada 1.000 voluntarios.

El inventario de sangre de cordón umbilical del REDMO, según reportó el medio, alcanza las 60.886 unidades, lo que le sitúa como el tercero del mundo y el primero en Europa en cuanto a volumen almacenado. Gracias a la iniciativa ‘Ready to Ship’ (R2S), un 7 por ciento de las unidades de mayor calidad han sido caracterizadas y preliberadas, de modo que pueden destinarse a trasplantes urgentes, puntualizó la fuente.

Finalizada la tercera fase del PNMO, la ONT, la FIJC, las comunidades autónomas, sociedades científicas y agrupaciones de pacientes abordan en conjunto el diseño de una Estrategia Nacional más amplia sobre trasplante de progenitores hematopoyéticos. Este nuevo enfoque incluirá, además de los planes previos de médula ósea y sangre de cordón umbilical, programas específicos en seguridad, calidad, comunicación e innovación, de acuerdo con la última normativa europea sobre Sustancias de Origen Humano (SoHO), detallaron las autoridades según la información difundida.