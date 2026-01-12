Patricia Pérez desata la preocupación por Luis Canut al compartir una imagen desde el hospital

Un accidente doméstico llevó a Luis Canut nuevamente al hospital, en pleno proceso de recuperación de las graves secuelas que le dejó una meningitis criptocócica contraída en 2022. De acuerdo con la información difundida por Patricia Pérez a través de sus redes sociales, el guionista sufrió una fractura de cadera al intentar una tarea del hogar que agravó su situación de salud. El incidente desató preocupación entre seguidores y figuras públicas, quienes transmitieron mensajes de ánimo tras ver la imagen que la comunicadora compartió desde el centro médico.

Según detalló el medio que reportó la noticia, Patricia Pérez publicó una fotografía en la que aparece junto a Canut, que viste un pijama azul y se encuentra tumbado en una camilla hospitalaria. En la publicación, la tertuliana aclaró el motivo de la hospitalización y aportó detalles sobre el estado del guionista. Explicó que ambos comenzaron el año con un "gran susto", ya que Canut se identificó con el presentador de un programa de bricolaje y esto derivó en la caída y la posterior lesión. "Diagnóstico: rotura de cadera", resumió Pérez en el mensaje original.

El historial médico de Luis Canut muestra que desde casi dos años atrás enfrenta las consecuencias de una meningitis criptocócica, la cual le produjo ceguera, limitaciones de movilidad, dificultades con los sentidos del olfato y el oído, y le fue reconocida una incapacidad del ochenta por ciento. Esta nueva lesión se suma al complejo cuadro que vive, según recogió el medio tras las declaraciones de Pérez. La comunicadora, sin embargo, quiso transmitir tranquilidad al asegurar que "para lo que pudo haber sido" se considera afortunada, e indicó que, aunque su esposo lo pasó mal, ya muestra mejoría y estima que próximamente podrá regresar a casa para proseguir con la rehabilitación.

El mismo medio informó que la noticia generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo provenientes de figuras reconocidas del ámbito público. Amelia Bono dirigió palabras de aliento y afecto al matrimonio, bromeando sobre los sustos repetidos que protagoniza Canut y recordando que coincide con su cumpleaños. Tamara Gorro también se sumó a los buenos deseos, escribiendo "mucha fuerza", mientras Lydia Bosch celebró la evolución positiva del guionista y les envió un saludo afectuoso a ambos. Maribel Verdú, por su parte, optó por un mensaje breve y cálido: "Ay, un abrazo, pareja".

El episodio que compartió Patricia Pérez en sus redes sociales se produjo al inicio del año 2026 y suscitó reacciones tanto en el entorno inmediato de la pareja como entre el público en general. La comunicadora recalcó, según consignó la fuente, el carácter accidentado y aparatoso del percance, aunque insistió en destacar la recuperación de Canut. La rápida respuesta y la expresión de afecto por parte de personalidades conocidas evidencian el impacto que tiene la situación de ambos.

Según describió la tertuliana, aunque persisten diversas limitaciones tras la enfermedad anterior, la intención de la pareja es continuar con la recuperación en casa una vez recibido el alta médica. La imagen que originó la noticia muestra el entorno hospitalario y el momento en el que afrontaron esta nueva dificultad, retratando tanto la preocupación inicial como la esperanza de una pronta mejoría.

Además de los mensajes públicos, la cobertura realizada por el medio recogió palabras de aliento provenientes de seguidores anónimos, que se sumaron a los apoyos de los rostros famosos. La situación de Canut, marcada por los continuos desafíos de salud, se ha convertido en un referente de superación y resistencia ante la adversidad, según manifestaciones recogidas en la misma cobertura.

El episodio se encuadra en un contexto de seguimiento constante al estado de salud del guionista, que ha atravesado momentos críticos a raíz de la meningitis criptocócica y cuyo proceso de recuperación es monitoreado tanto por quienes lo conocen personalmente como por un público más amplio, atento a cada avance y revés.

La información difundida por Patricia Pérez fue interpretada por el medio como una manera de compartir transparencia sobre la situación de la pareja, junto con el agradecimiento a quienes se mantienen pendientes de la evolución de Canut. El accidente doméstico y las muestras de solidaridad reflejan la red de apoyo que rodea al guionista y a su familia durante este periodo.