Agencias

Mueren seis policías en un atentado con bomba en el norte de Pakistán

Una explosión dirigida contra un vehículo blindado policial en la ciudad de Tank dejó un saldo fatal, según las autoridades, provocando una inmediata operación de búsqueda mientras líderes locales condenaron el incidente y se endurecen las tensiones fronterizas

Guardar

El gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, atribuyó el atentado a acciones de Fitna al Juarij, denominación que el Gobierno de Pakistán emplea para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), y afirmó que estos actos, supuestamente apoyados por India, no lograrán debilitar la determinación de las fuerzas de seguridad. El pronunciamiento sucedió tras la explosión de un artefacto de fabricación casera contra un vehículo blindado de la Policía en la ciudad de Tank, ubicada cerca de la frontera con Afganistán. Según informó la agencia paquistaní de noticias APP, el ataque dejó como resultado la muerte de seis agentes policiales y desencadenó una amplia operación de búsqueda en la región.

La explosión ocurrió cuando el vehículo policial retornaba de una estación en Gomal hacia la ciudad de Tank, dentro de la provincia de Jáiber Pastunjua. De acuerdo con información recopilada por APP, un portavoz de la policía local confirmó el fallecimiento de seis efectivos producto del estallido, que se produjo tras el desplazamiento por una de las carreteras de la zona fronteriza. Hasta el momento, ningún grupo asumió la responsabilidad del atentado, aunque las sospechas recaen sobre el TTP, organización a la que las autoridades han vinculado con ataques similares en la región.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, manifestó una condena enérgica por lo que calificó como un "ataque terrorista", y expresó reconocimiento a los policías que perdieron la vida en el episodio. Según publicó APP, Zardari rindió homenaje a los agentes fallecidos, mientras que diversas figuras del ámbito político y de seguridad en el país replicaron los mensajes de condena y respaldo a los cuerpos de seguridad.

En su declaración, el gobernador Kundi subrayó la respuesta de las fuerzas policiales, señalando que "los valientes hombres de la Policía abrazaron el martirio para proteger la vida y las propiedades de la población". También aseguró que los operativos en curso buscan detener a los responsables del atentado e impedir nuevos incidentes en la zona.

El medio APP detalló que la región de Tank y áreas colindantes con Afganistán frecuentemente enfrentan episodios de violencia, en especial por la presencia y actuación de TTP. Pakistán ha sostenido que existe un respaldo desde el exterior, incluyendo India y los talibán afganos, hacia esta organización, aunque tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado dichas imputaciones. Islamabad ha ordenado en los meses recientes ataques aéreos sobre territorio afgano, justificándolos como acciones dirigidas contra TTP, indicó el reporte de la agencia estatal.

A juicio de las autoridades, la inestabilidad en la franja limítrofe persiste como uno de los principales desafíos de seguridad interna. El episodio en Tank se inscribe en una serie de incidentes que han elevado la tensión entre Pakistán y Afganistán, particularmente por la presencia de grupos armados que operan en la frontera y el cruce de acusaciones bilaterales sobre apoyo y tolerancia a actividades insurgentes, según consignó APP.

Las fuerzas de seguridad mantienen desplegadas unidades en la zona donde se registró la explosión, intensificando las revisiones y controles en busca de sospechosos. Aunque el TTP no se ha pronunciado oficialmente respecto al ataque, antecedentes de años anteriores reflejan una continuidad en los métodos de ofensiva empleados, incluyendo artefactos explosivos improvisados dirigidos contra vehículos del Estado, conforme reseñó APP.

Temas Relacionados

Atentado con bombaPakistánPolicía de TankTehrik-i-Taliban PakistanAsif Alí ZardariFaisal Karim KundiTankJáiber PastunjuaTerrorismoFrontera AfganistánEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El oro supera por primera vez los 4.600 dólares tras conocerse la investigación al presidente de la Fed

La onza registra un récord intradía de 4.612,40 dólares impulsada por la investigación judicial sobre Jerome Powell, la presión política en Washington, expectativas de recortes de tasas y el contexto global de incertidumbre, según fuentes oficiales y recientes declaraciones

El oro supera por primera

El Gobierno asegura que ni es "equidistante" ni busca "agradar a nadie" en Venezuela e insiste en su oferta de mediación

España reitera su compromiso con la democracia en Venezuela y ofrece actuar como mediador si ambas partes así lo deciden, mientras defiende que el proceso debe ser definido únicamente por la sociedad venezolana y con respeto a los derechos humanos

El Gobierno asegura que ni

El Deportivo-Atlético y el Cultural-Athletic de Copa del Rey, declarados de alto riesgo

La Comisión Estatal declara vigilancia reforzada para los partidos en Riazor y el Reino de León, con medidas preventivas excepcionales, control estricto de accesos y aficiones, así como protocolos de seguridad especiales por parte de clubes y autoridades

Infobae

Podemos augura que la reforma de la financiación está "condenada al fracaso" y acusa al PSOE de enfrentar a territorios

El dirigente de Podemos arremete contra la propuesta de reestructuración de fondos regionales del Ejecutivo, acusa al PSOE de priorizar intereses propios y advierte sobre posibles divisiones territoriales y fracasos legislativos por falta de consenso político

Podemos augura que la reforma

El apoyo de los minoritarios a las retribuciones del Ibex 35 cae al 57% en 2025, según Sodali

Los inversores minoritarios expresaron mayor desacuerdo con los esquemas de pago en las principales empresas cotizadas, según Sodali, debido sobre todo al descontento con la estructura salarial y los aumentos para altos directivos, mientras la participación creció

El apoyo de los minoritarios