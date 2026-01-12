Mueren seis policías en un atentado con bomba en el norte de Pakistán

El gobernador de Jáiber Pastunjua, Faisal Karim Kundi, atribuyó el atentado a acciones de Fitna al Juarij, denominación que el Gobierno de Pakistán emplea para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), y afirmó que estos actos, supuestamente apoyados por India, no lograrán debilitar la determinación de las fuerzas de seguridad. El pronunciamiento sucedió tras la explosión de un artefacto de fabricación casera contra un vehículo blindado de la Policía en la ciudad de Tank, ubicada cerca de la frontera con Afganistán. Según informó la agencia paquistaní de noticias APP, el ataque dejó como resultado la muerte de seis agentes policiales y desencadenó una amplia operación de búsqueda en la región.

La explosión ocurrió cuando el vehículo policial retornaba de una estación en Gomal hacia la ciudad de Tank, dentro de la provincia de Jáiber Pastunjua. De acuerdo con información recopilada por APP, un portavoz de la policía local confirmó el fallecimiento de seis efectivos producto del estallido, que se produjo tras el desplazamiento por una de las carreteras de la zona fronteriza. Hasta el momento, ningún grupo asumió la responsabilidad del atentado, aunque las sospechas recaen sobre el TTP, organización a la que las autoridades han vinculado con ataques similares en la región.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, manifestó una condena enérgica por lo que calificó como un "ataque terrorista", y expresó reconocimiento a los policías que perdieron la vida en el episodio. Según publicó APP, Zardari rindió homenaje a los agentes fallecidos, mientras que diversas figuras del ámbito político y de seguridad en el país replicaron los mensajes de condena y respaldo a los cuerpos de seguridad.

En su declaración, el gobernador Kundi subrayó la respuesta de las fuerzas policiales, señalando que "los valientes hombres de la Policía abrazaron el martirio para proteger la vida y las propiedades de la población". También aseguró que los operativos en curso buscan detener a los responsables del atentado e impedir nuevos incidentes en la zona.

El medio APP detalló que la región de Tank y áreas colindantes con Afganistán frecuentemente enfrentan episodios de violencia, en especial por la presencia y actuación de TTP. Pakistán ha sostenido que existe un respaldo desde el exterior, incluyendo India y los talibán afganos, hacia esta organización, aunque tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado dichas imputaciones. Islamabad ha ordenado en los meses recientes ataques aéreos sobre territorio afgano, justificándolos como acciones dirigidas contra TTP, indicó el reporte de la agencia estatal.

A juicio de las autoridades, la inestabilidad en la franja limítrofe persiste como uno de los principales desafíos de seguridad interna. El episodio en Tank se inscribe en una serie de incidentes que han elevado la tensión entre Pakistán y Afganistán, particularmente por la presencia de grupos armados que operan en la frontera y el cruce de acusaciones bilaterales sobre apoyo y tolerancia a actividades insurgentes, según consignó APP.

Las fuerzas de seguridad mantienen desplegadas unidades en la zona donde se registró la explosión, intensificando las revisiones y controles en busca de sospechosos. Aunque el TTP no se ha pronunciado oficialmente respecto al ataque, antecedentes de años anteriores reflejan una continuidad en los métodos de ofensiva empleados, incluyendo artefactos explosivos improvisados dirigidos contra vehículos del Estado, conforme reseñó APP.