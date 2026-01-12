Los agricultores levantan el bloqueo del Port de Tarragona, pero siguen en AP-7, C-16 y C-38

En el encuentro celebrado en Bàscara (Girona) la tarde del domingo entre representantes del sector agrícola y Óscar Ordeig, conseller de Agricultura de la Generalitat, se estableció el compromiso de organizar una reunión en el transcurso de la semana para pactar una estrategia conjunta respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Ordeig solicitó a las agrupaciones de productores que depusieran los bloqueos, pero la respuesta del sector ha sido continuar con varias interrupciones en las principales vías de comunicación de Cataluña, según comunicó Europa Press.

Después de varios días de protestas, los agricultores decidieron retirar la protesta que mantenían en el acceso al Port de Tarragona por la A-27 alrededor de las 10:15 horas del lunes. No obstante, continúan bloqueando otras arterias principales: la autopista AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la carretera C-16 en el tramo comprendido entre Casserres y Berga (Barcelona), y restringen el paso de camiones en la C-38, en el Coll d’Ares (Lleida). Así lo confirmaron fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, quienes también informaron que los vehículos pesados permanecen imposibilitados de circular por la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona).

Según reportó Europa Press, las acciones de los agricultores tienen su origen en las asambleas que siguieron al encuentro mantenido el domingo con las autoridades autonómicas. Las organizaciones del sector han dejado claro que, a pesar de los pedidos oficiales para liberar el tránsito, persisten en sus protestas a la espera de la reunión prometida, donde esperan definir una posición unificada frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

El medio Europa Press detalló que el levantamiento parcial de los bloqueos responde a los compromisos adoptados durante la asamblea, aunque la persistencia de los cortes en la AP-7, la C-16 y otras rutas clave subraya el desacuerdo y la desconfianza que mantiene buena parte del sector respecto a la respuesta institucional. Los agricultores exigen garantías ante los posibles efectos del pacto comercial, sobre todo en el contexto de la competencia y las regulaciones sobre importaciones agroalimentarias.

Europa Press también señaló que el tránsito se ha visto significativamente alterado en las zonas afectadas por estas movilizaciones, con especial perjuicio para el transporte de mercancías por carretera. Los bloqueos han limitado la circulación de camiones, particularmente en los accesos fronterizos y en rutas que enlazan regiones productivas de Cataluña, lo que ha generado inconvenientes logísticos para distintas industrias que dependen del flujo regular de bienes y productos.

Durante las protestas, los representantes del sector han manifestado que la persistencia de las movilizaciones responde a la necesidad de hacer oír sus reclamos sobre la falta de apoyo y la insuficiencia de las medidas tomadas para proteger la agricultura local frente al acuerdo con Mercosur. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los agricultores han remarcado la importancia de que la Generalitat adopte una postura firme en las negociaciones y asegure que se defiendan los intereses del sector primario catalán.

Las autoridades del Servei Català de Trànsit reconocieron que los cortes han afectado la movilidad en varias de las principales vías del noreste peninsular, especialmente en Girona, Barcelona y Lleida. A pesar de la apertura del acceso al Port de Tarragona, la prolongación de las protestas ha mantenido la presión sobre la administración autonómica y ha dejado claro el nivel de movilización y organización del sector agrícola en defensa de sus intereses.

El desarrollo de la semana será determinante para conocer si finalmente se alcanza el “frente común” planteado en la asamblea y cuál será la postura definitiva de la Generalitat en las negociaciones con las autoridades nacionales y europeas sobre el acuerdo comercial UE-Mercosur, de acuerdo con la información de Europa Press.