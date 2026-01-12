Lolita Flores, muy emocionada, confirma el embarazo de su sobrina Lola Orellana, hija de Rosario: "Que venga bien"

Rosario Flores está a punto de convertirse en abuela por primera vez a sus 62 años, ya que su hija Lola Orellana (29) -fruto de su relación con el argentino Carlos Orellana- está embarazada de cinco meses y será a finales de mayo cuando se convierta en madre de su primer hijo, un bebé muy deseado cuyo sexo no ha trascendido por el momento.

Después de que Lydia Lozano revelase esta gran noticia el pasado viernes en '¡De Viernes!', y mientras la cantante de 'Mi gato', o '¡Qué bonito!' guarda silencio, Lolita Flores ha sido el primer miembro de la popular familia en pronunciarse sobre la futura maternidad de su sobrina.

"Parece ser que voy a ser tía abuela, eso han dicho" ha apuntado con una sonrisa, confesando que está "muy contenta" por el embarazo de Lola, con la que tiene una maravillosa relación. "Lo que venga bien y ya está, eso es lo más bonito. Que mi sobrina esté bien y lo que venga también y ya está" ha añadido emocionada confirmando la exclusiva adelantada por la colaboradora de Mediaset, a la que no ha dudado en 'regañar' de broma lanzando un beso a la cámara: "Lidia, a ver de dónde lo has sacado, ¿eh?".

Muy discreta, Lolita ha preferido sin embargo no desvelar cómo se ha tomado Rosario el hecho de que en pocos meses se convertirá en abuela. "Pues cuando la veas se lo preguntas porque yo llevo sin verla un montón de tiempo, así que cuando la veas se lo preguntas" ha echado balones fuera, dejando claro que no es a ella a quién le corresponde dar detalles sobre la llegada del primer nieto de su hermana.