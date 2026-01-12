Líderes europeos condenan la represión de las fuerzas de seguridad iraníes en las protestas antigubernamentales

Varios líderes europeos han rechazado la represión de las fuerzas de seguridad iraníes en las manifestaciones que surgieron hace varios días con motivo de la crisis económica y que han dejado más de 500 muertos por la represión de las movilizaciones, según organizaciones civiles.

El canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el primer ministro británico, Keir Starmer; se han mostrado "profundamente preocupados por los informes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad iraníes" y han condenado "enérgicamente" la muerte de manifestantes.

"Las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de proteger a su propia población y deben respetar el derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica sin miedo a la represión", reza un comunicado conjunto en el que les instan a "abstenerse de la violencia y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos de Irán".

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha criticado este lunes que "el régimen iraní está reprimiendo severamente toda forma de protesta" y, "como resultado, muchas personas han muerto". Así, ha exigido a Teherán "detener la violencia, liberar a quienes han sido arrestados injustamente y restablecer el acceso a Internet".

"Los valientes hombres y mujeres que protestan en las calles de las ciudades iraníes merecen nuestro apoyo. Se alzan contra la tiranía y hacen oír su clamor por la libertad. (...) Nos mantendremos firmes en nuestro apoyo a los derechos del pueblo iraní", ha expresado.

El jefe de Gobierno sueco, Ulf Kristersson, ha lamentado los "informes terribles desde Irán sobre la muerte de manifestantes", mientras que ha "condenado todo uso de violencia contra manifestantes pacíficos" y ha exigido "la liberación de todas las personas detenidas injustamente". "Suecia se solidariza con el pueblo iraní en su lucha por la libertad", ha añadido.

Desde Irlanda, en un breve mensaje, el primer ministro, Micheal Martin, ha condenado "enérgicamente la brutal y violenta represión de los manifestantes, que ha dejado cientos de civiles muertos en Irán en los últimos días".

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, se ha sumado a las condenas respecto de la represión en Irán y los mensajes de solidaridad con el pueblo iraní. "Cada vez llegan noticias más impactantes desde Irán, consternado por la brutalidad del régimen contra el pueblo", ha afirmado.

Por su parte, el Gobierno de Eslovenia, a través del Ministerio de Exteriores, ha "condenado enérgicamente la violencia, la intimidación y las detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos en Irán y expresa su pesar por las víctimas". Así, ha pedido respetar las libertades fundamentales.

"El futuro de Irán debe ser determinado pacíficamente por su pueblo, mediante un diálogo que contribuya a la estabilidad en la región", ha añadido la cartera diplomática eslovena.

EL GOBIERNO IRANÍ CONVOCA A EMBAJADORES EUROPEOS

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, a quienes ha mostrado un vídeo de "la violencia de los alborotadores", y les ha exigido la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".

Durante el encuentro, ha enseñado "imágenes documentales de las acciones violentas" y ha enfatizado "que estas acciones excedían los límites de las manifestaciones pacíficas y se consideraban sabotaje organizado", según recoge la agencia de noticias Tasnim.

En este sentido, la cartera ministerial ha solicitado a los embajadores que transmitieran estas imágenes directamente a sus respectivos gobiernos y ha hecho hincapié en que "cualquier apoyo político o mediático es inaceptable y una clara injerencia en la seguridad interna de Irán".

Las protestas de los últimos días están marcadas además por un corte del servicio de Internet por parte de las autoridades de Irán, que supera ya las 84 horas, según ha informado NetBlocks, una organización dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, especialmente en contextos de conflicto o crisis.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.