La tasa de inflación de la OCDE se modera en noviembre al 3,9%

La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de noviembre en el 3,9%, tres décimas menos que en septiembre, dado que no se disponen de datos de octubre para diversos países, incluido Estados Unidos por el 'cierre' del Gobierno.

La OCDE ha indicado que el alza en el coste de los alimentos cayó un punto, hasta el 5%, y que la factura energética se encareció un 3,5%, cuatro décimas menos que dos meses atrás.

Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la inflación subyacente retrocedió en noviembre al 4%, dos décimas menos.

Entre los países para los que hay estadísticas disponibles, la lectura de inflación aumentó en siete de los miembros del 'think tank' de las economías avanzadas, disminuyó en 13 y se mantuvo estable o prácticamente estable en 17.

En cuanto a la eurozona, el IPC se estancó en noviembre en el 2,1%, al tiempo que la media del G7 se moderó tres décimas al cerrar en el 2,5%.

Entre las grandes economías del G20 que no pertenecen a la OCDE, la inflación aumentó en China y la India, pero disminuyó en Brasil, Indonesia y Arabia Saudí. Los precios siguieron estables en Argentina y Sudáfrica.