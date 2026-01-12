Fundación Broseta aplaza la entrega del Premio Convivencia a Edmundo González y Corina Machado prevista para el jueves

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha anunciado este lunes que se aplaza ante las "circunstancias sobrevenidas y ajenas" a la entidad la entrega del Premio Convivencia concedido en su XXXIV edición al excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, y a la líder opositora de ese país, María Corina Machado.

Así lo ha anunciado la Dundación en un comunicado en el que señala que confía en informar "en breve" de la nueva fecha de celebración del acto, "una vez se den las condiciones adecuadas para su realización". A la entrega del reconocimiento, prevista para el próximo jueves 15 de enero, fecha del aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de ETA, había confirmado su asistencia Edmundo González, "salvo sorpresa o conflicto diplomático".

La concesión del premio se anunció el pasado 3 de diciembre, justo un mes antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El jurado de los Premios Convivencia reconoció a Edmundo González y María Corina Machado "la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela", según anunció el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, tras presidir la reunión del jurado.

Sevilla destacó entonces que los dos premiados "luchan por los presos políticos en la dictadura venezolana" y afirmó que ambos representan "una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela" y "fomentan la participación masiva y pacífica".

La Fundación ha confirmado que el acto de homenaje y ofrenda floral al profesor Broseta seguirán teniendo lugar, como estaba previsto, el 15 de enero a las 11.00 horas en el monolito de la avenida Blasco Ibáñez de València. La entidad subraya su "firme compromiso con los valores de convivencia, diálogo y cohesión social que inspiran este reconocimiento".