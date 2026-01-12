Agencias

Fundación Broseta aplaza la entrega del Premio Convivencia a Edmundo González y Corina Machado prevista para el jueves

Guardar

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha anunciado este lunes que se aplaza ante las "circunstancias sobrevenidas y ajenas" a la entidad la entrega del Premio Convivencia concedido en su XXXIV edición al excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, y a la líder opositora de ese país, María Corina Machado.

Así lo ha anunciado la Dundación en un comunicado en el que señala que confía en informar "en breve" de la nueva fecha de celebración del acto, "una vez se den las condiciones adecuadas para su realización". A la entrega del reconocimiento, prevista para el próximo jueves 15 de enero, fecha del aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de ETA, había confirmado su asistencia Edmundo González, "salvo sorpresa o conflicto diplomático".

La concesión del premio se anunció el pasado 3 de diciembre, justo un mes antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El jurado de los Premios Convivencia reconoció a Edmundo González y María Corina Machado "la labor que están desempeñando por la lucha de todos los valores en Venezuela", según anunció el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, tras presidir la reunión del jurado.

Sevilla destacó entonces que los dos premiados "luchan por los presos políticos en la dictadura venezolana" y afirmó que ambos representan "una vía pacífica al cambio y la transformación de Venezuela" y "fomentan la participación masiva y pacífica".

La Fundación ha confirmado que el acto de homenaje y ofrenda floral al profesor Broseta seguirán teniendo lugar, como estaba previsto, el 15 de enero a las 11.00 horas en el monolito de la avenida Blasco Ibáñez de València. La entidad subraya su "firme compromiso con los valores de convivencia, diálogo y cohesión social que inspiran este reconocimiento".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los nuevos Huawei FreeClip 2 llegarán a España el 22 de enero con diseño renovado más ligero y funciones inteligentes

Los nuevos Huawei FreeClip 2

VÍDEO: Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia: "Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave"

Ante el aumento de la violencia y el uso de armas avanzadas por parte de Moscú, el mandatario ucraniano urge a la comunidad internacional a fortalecer sanciones y cortar el acceso de Rusia a componentes clave para su industria bélica

VÍDEO: Zelenski pide a sus

Kallas se abre a proponer nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" en las protestas

Kallas se abre a proponer

Las autoridades de Gaza denuncian cuatro muertos por "frío extremo" y piden el fin del bloqueo de Israel

Las autoridades de Gaza denuncian

Detenidas cuatro personas de un grupo criminal que asaltaba a personas de edad avanzada dentro de sus portales

Detenidas cuatro personas de un