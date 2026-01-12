Electronic Arts avanza con Proyecto Rene, su apuesta multijugador que convirirá con Los Sims 4

Electronic Arts ha avanzado con Proyecto Rene, la próxima entrega de la franquicia, caracterizada por su modelo multijugador y centrado en el móvil, que convivirá con Los Sims 4, que continuará con su modelo de contenidos descargables.

En un comunicado en su web, la compañía ha explicado en qué consiste este nuevo proyecto, al que muchos jugadores ya consideraban como Los Sims 5.

Proyecto Rene se presenta como una experiencia independiente de Los Sims 4 y cualquier simulación de un solo jugador. Será un formato multijugador "social, colaborativo y enfocado prioritariamente al móvil", según Electronic Arts y Maxis, desarrolladora del juego.

Con este nuevo proyecto, EA trata de buscar una manera más directa para que los jugadores "compartan su creatividad" entre ellos. "Introduce una nueva forma de explorar y jugar juntos dentro de la creciente familia de juegos de Los Sims, dando la bienvenida a los simmers que quieran conectar directamente con otros jugadores", ha explicado en el comunicado.

Así, la compañía trabaja por recuperar el soporte en teléfonos tras la cancelación de Los Sims Móvil, que dejará de estar disponible a partir del 20 de enero, tras el cierre de sus servidores.

Esta entrega se lanzó en 2018 para iOS y Android como un nuevo formato en el que los usuarios podían guiar las historias de sus 'sims', personalizar su aspecto e interactuar con los personajes de otros usuarios desde su teléfonos.

CONVIVENCIA CON LOS SIMS 4

EA ha dejado claro que Proyecto Rene "no es el sucesor de Los Sims 4", y tampoco ha avanzado ninguna novedad al respecto del posible lanzamiento de Los Sims 5.

Por ello, Proyecto Rene convivirá con la última entrega de la saga, lanzada en 2014 y que se ha mantenido desde entonces gracias a los contenidos descargables de pago (DLC), con cerca de 20 expansiones.