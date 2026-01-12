Agencias

El sector financiero de EEUU anticipa caídas tras la investigación a Powell y la amenaza de Trump

Los valores del sector bancario y de los principales proveedores de servicios de pago de Estados Unidos aguardan la apertura de Wall Street con un generalizado pesimismo, después de conocerse la investigación abierta al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y la amenaza por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de fijar un tope del 10% en los intereses de las tarjetas de crédito.

En una publicación en TruthSocial, el inquilino de la Casa Blanca advertía de que su Gobierno no permitirá que el público estadounidense sea "estafado" por compañías de tarjetas de crédito "que cobran tasas de interés del 20% al 30%, e incluso más".

"¡ASEQUIBILIDAD! A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de los Estados Unidos, solicito un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%", ha advertido Trump, subrayando que la fecha escogida "coincide con el primer aniversario de la histórica y exitosa administración Trump".

De su lado, el presidente de la Fed, Jerome Powell, revelaba este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo, si bien el banquero central estadounidense ha enmarcado esta acción en "las amenazas y la presión constante" de la Administración de Donald Trump.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", ha relatado en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.

En la negociación previa a la apertura de los mercados estadounidenses, los valores del sector financiero registraban caídas generalizadas, apenas un día antes de que los grandes bancos de Wall Street inauguren la temporada de publicación de resultados, que abrirá este miércoles JPMorgan Chase.

De este modo, las acciones de Capital One bajaban un 7,3% en la preapertura; Citigroup un 3,59%; American Express se dejaba un 3,56%; JPMorgan un 2,19%; VISA un 1,94%; BofA un 1,86%; US BanCorp un 1,54%; Wells Fargo un 1,38% o Goldman Sachs un 0,65%.

De su lado, las acciones de proveedores de servicio de pagos alternativos como Paypal se anotaban una subida del 0,99% y las de Klarna avanzaban un 4,26%, mientras que Affirm Holdings subía un 2,76%.

