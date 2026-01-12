El Rey recibe este lunes las cartas credenciales de siete nuevos embajadores, incluida la de Ucrania

El Rey Felipe VI recibirá este lunes en el Palacio Real las cartas credenciales de siete nuevos embajadores en España, entre ellos la nueva representante de Ucrania, según ha informado Zarzuela.

El primero en cumplir con el acto protocolario para poder ejercer plenamente como representante de su país en España será el nuevo embajador de Finlandia, Jari Petteri Luoto.

A continuación, irán desfilando la nueva embajadora de El Salvador, Julieta Machuca; el de India, Jayant N. Khobragade; el de Emiratos Árabes Unidos, Saleh Ahmad Salem Alsuwaidi, y el de Líbano, hani Chemaitelly.

Tras ellos, será el turno de la nueva embajadora de Ucrania, Yulia Sokolovska, para completar la jornada con el nuevo enviado de Hungría, Pal Gyorgy Habsburg-Lothringen.

Esta será la primera ocasión este año en que celebra la ceremonia de presentación de cartas credenciales, una tradición que se mantiene prácticamente inalterada desde el siglo XVIII. Con todos los embajadores, el monarca mantendrá un breve encuentro.

Aunque por regla general suelen ser seis los embajadores que cumplen con este acto protocolario en cada ocasión --se suele agrupar a varios que han ido llegando a Madrid durante las semanas o meses anteriores--, en esta ocasión serán siete. De esta forma todos ellos podrán acudir a la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático que brinda todos los años Felipe VI en el Palacio Real antes de finales de enero.