El oro supera por primera vez los 4.600 dólares tras conocerse la investigación al presidente de la Fed

Jerome Powell afirmó que la reciente apertura de una investigación penal en su contra debe analizarse dentro del contexto de una presión política persistente desde la Casa Blanca. De acuerdo con lo publicado por diversas fuentes oficiales y reportado por el medio, el presidente de la Reserva Federal enfrenta este proceso tras declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre un proyecto de renovación multimillonaria en la sede del organismo. Este hecho, sumado a las especulaciones sobre un recorte adicional de los tipos de interés y el clima de incertidumbre internacional, provocó que la cotización del oro superara por primera vez en la historia los 4.600 dólares por onza.

Según informó el medio, el oro al contado alcanzó este lunes un máximo intradía de 4.612,40 dólares, lo que representa una subida del 2,5% respecto al cierre anterior. El avance de la jornada se originó luego de que trascendiera la investigación penal al presidente de la Fed, una situación sin precedentes que Powell argumentó como resultado de las “amenazas y la presión constante” ejercidas por la administración del presidente Donald Trump.

Powell, en un vídeo difundido a través de la red social X, relató que el pasado viernes el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, advirtiendo sobre la posibilidad de una acusación penal vinculada con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio. El banquero central aclaró que su comparecencia ante el Congreso se centró, entre otros temas, en un proyecto de renovación de los edificios históricos de la Fed. Según consignó el medio, Powell insistió en que la investigación no tiene relación directa con su testimonio ni con la función supervisora del Congreso, afirmando que “esos son pretextos”.

El medio detalló que Powell expuso su visión de que la verdadera cuestión radica en la capacidad de la Reserva Federal para continuar definiendo los tipos de interés de manera independiente, basándose en la situación económica y no bajo la influencia o intimidación política. “Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

Estas tensiones institucionales se interconectan con las crecientes expectativas del mercado de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos para 2026, como detalló el mismo medio. Este escenario empuja a la baja el valor del dólar frente a otras monedas y abarata la adquisición de oro para inversores fuera del ámbito estadounidense, incentivando aún más la demanda. La presión política y la incertidumbre global han potenciado la tendencia alcista en el precio del metal precioso.

A esto se suma la insistencia de Donald Trump en demandar recortes agresivos de tipos de interés, argumentando que tales medidas reducirían los costes de financiamiento del sector público y estimularían la economía privada. El medio señala que el oro ya había cerrado 2025 con su mejor desempeño desde 1979, tras apreciarse cerca del 70% en ese año. En lo que va de 2026, acumula un alza superior al 5%.

Las compras de oro por parte de bancos centrales constituyen otro de los factores que impulsan su cotización, según publicó el mismo medio. Mientras tanto, Powell defendió la transparencia de la Fed, indicando que el organismo ha mantenido informado al Congreso con testimonios y otras divulgaciones públicas acerca de las cuestiones investigadas.

Powell también recordó que ha desarrollado su labor en la Reserva Federal a lo largo de cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas, siempre priorizando la estabilidad de precios y el máximo empleo, sin temor ni favoritismos partidistas. “El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense”, expresó durante su intervención, según recogió el medio.

El escenario financiero global continúa mostrando volatilidad frente a estos acontecimientos, con los mercados reaccionando a cada señal de conflicto institucional o cambio en la política monetaria estadounidense. Según reportó el medio, el entorno de inestabilidad, junto con la posibilidad de nuevas bajadas de tipos y las tensiones entre la Reserva Federal y el Ejecutivo, fortalece la posición del oro como refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre.