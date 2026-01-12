El colombiano Iván Sosa renueva una temporada más con el equipo Kern Pharma

Iván Sosa manifestó su intención de buscar victorias importantes en 2026, después de superar una operación vascular y volver a los entrenamientos con buenas sensaciones. Según informó el equipo Kern Pharma, el ciclista colombiano continuará una temporada más en la formación navarra, sosteniendo el respaldo del staff técnico y mostrando optimismo por su regreso a la alta competencia. La noticia fue comunicada oficialmente este lunes por la escuadra, que valoró su progresiva reincorporación tras el procedimiento médico realizado el año pasado.

De acuerdo con el reporte del equipo, Sosa fue intervenido por una endofibrosis en la arteria ilíaca en julio, lo que le obligó a hacer una pausa en su carrera deportiva durante varias semanas. El propio corredor, originario de Cundinamarca, agradeció públicamente el apoyo recibido durante el proceso de recuperación y señaló sentirse preparado para afrontar nuevos retos. “Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el Equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo (Oroz), Iosune (Murillo) y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir”, expresó Sosa en declaraciones facilitadas por Kern Pharma.

El medio Kern Pharma destacó que la pasada temporada fue la primera del ciclista colombiano en la formación española, tiempo en el que consiguió actuaciones destacadas en pruebas montañosas, pese a la dificultad de mantener la regularidad debido a los efectos de su enfermedad. Entre los momentos más relevantes del año, el equipo subrayó su rendimiento en el final de la Volta a la Comunitat Valenciana, específicamente en la Font de Partegat, donde Sosa se posicionó entre los escaladores de mayor nivel internacional. Igualmente, Kern Pharma recordó el desempeño del colombiano en la Volta a Catalunya durante la ascensión a La Molina, uno de los puertos más reconocidos del calendario profesional, así como el logro de un podio en el Mercan’Tour.

La renovación de su contrato coincide con un escenario de búsqueda de consolidación y recuperación de su mejor estado físico, según consignó Kern Pharma. Sosa enfatizó sus expectativas para la presente campaña: “Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día”, aseguró el colombiano.

Durante la anterior temporada, Sosa se integró al conjunto navarro con el objetivo de incrementar la presencia del equipo en las principales carreras de montaña del calendario europeo, una meta condicionada posteriormente por los problemas físicos derivados de la endofibrosis arterial. El equipo reconoció el esfuerzo del ciclista para mantenerse en la élite y subrayó la importancia de su recuperación progresiva para el proyecto deportivo de la escuadra.

El apoyo del cuerpo técnico, encabezado por Juanjo Oroz e Iosune Murillo, se reflejó tanto en la fase de tratamiento médico como en el proceso de readaptación a la exigencia de la competición. Según destacó Kern Pharma, la continuidad de Sosa añade experiencia y capacidad de respuesta en las jornadas de montaña, departamentos donde el ciclista colombiano ha sobresalido previamente en competiciones internacionales.

El caso de Sosa pone de relieve las dificultades que enfrentan los deportistas de alto nivel cuando atraviesan condiciones médicas complejas y la relevancia del acompañamiento institucional durante la etapa de recuperación. El equipo subrayó además la actitud positiva del corredor y su determinación para retomar la senda competitiva, sumando su esfuerzo personal a las expectativas del conjunto español de cara al calendario de carreras de 2026.

La escuadra navarra enfatizó el entusiasmo del corredor por regresar a las competencias y apuntó a los próximos meses como una etapa clave para la confirmación de su progreso físico y sus aspiraciones de sumar victorias. La experiencia de Sosa, unida al respaldo y planificación de Kern Pharma, se plantea como uno de los pilares del equipo para afrontar los desafíos de la alta montaña en el circuito profesional internacional.