El CEO de Heineken dejará el cargo el próximo 31 de mayo

El consejero delegado y presidente del consejo de administración de Heineken, Dolf van den Brink, ha informado al consejo de supervisión de la cervecera neerlandesa de su decisión de dimitir el próximo 31 de mayo del cargo que ocupa desde hace casi seis años.

El ejecutivo, con una trayectoria en la empresa de alrededor de 28 años, ha concluido, en consulta con el consejo de supervisión, que este es el momento oportuno para ceder sus responsabilidades.

De este modo, el consejo de supervisión de Heineken ha indicado que respeta la decisión de Van den Brink e iniciará un proceso de búsqueda para nombrar a un sucesor.

En este sentido, para garantizar que la compañía tenga pleno acceso a la experiencia del ejecutivo en el sector y a su profundo conocimiento de Heineken, este ha acordado permanecer a disposición de la compañía en calidad de asesor durante ocho meses, a partir del 1 de junio de 2026.

"Tras seis años como CEO y más de 28 años en Heineken, creo que este es el momento oportuno para la transición de liderazgo, mientras la compañía se prepara para la siguiente fase de la estrategia EverGreen", ha señalado Van den Brink, para quien la empresa ha alcanzado una etapa en la que "una transición en el liderazgo será la mejor opción" para que pueda seguir ejecutando sus ambiciones a largo plazo.

"El consejo de supervisión agradece a Dolf su liderazgo y su compromiso a largo plazo con Heineken, incluyendo su liderazgo durante un exigente período de transformación (...) Con esto en mente, el consejo de supervisión coincide en que este es el momento oportuno para iniciar el proceso de sucesión y asegurar un liderazgo sólido para el futuro", ha comentado Peter Wennink, presidente del consejo de supervisión de Heineken.