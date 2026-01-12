El CD Mirandés destituye a Jesús Galván como entrenador del equipo

El técnico Jesús Galván ha sido destituido este lunes como entrenador del CD Mirandés, poco más de dos meses después de asumir el cargo y con el equipo colista de LaLiga Hypermotion, ha comunicado el club castellano-leonés.

"El Club Deportivo Mirandés, tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Jesús Galván, que no continuará al frente del banquillo del CD Mirandés", informó la entidad, que desveló que tampoco seguirán el segundo entrenador, José Miguel Márquez, ni el analista, David Vega.

El preparador sevillano asumió el cargo el 7 de noviembre en sustitución de Fran Justo, pero desde su llegada el equipo solo ha podido ganar un partido liguero. Ahora mismo, el cuadro 'jabato' es último en la tabla con 17 puntos, a seis de la zona de permanencia, después de firmar cuatro victorias, cinco empates y 12 derrotas.

"El Club Deportivo Mirandés agradece el trabajo y esfuerzo de Jesús Galván y sus ayudantes durante su etapa esta temporada 2025-26 y les desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales", concluyó.