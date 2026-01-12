'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Globos de Oro 2026

La producción española 'Sirat', que venía de conquistar el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, logró ingresar en la primera selección de los premios Oscar —la conocida ‘shortlist’— en cinco categorías, incluyendo mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía. Sin embargo, en la última edición de los Globos de Oro celebrada en Beverly Hills, la película dirigida por Oliver Laxe no consiguió ninguno de los galardones a los que aspiraba, informó el medio original.

Según publicó la prensa especializada, el filme brasileño 'El agente secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura, se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 83.º edición de los Globos de Oro, una categoría en la que también competía 'Sirat'. La gala tuvo lugar en el hotel The Beverly Hilton en California, con la conducción de la humorista y actriz Nikki Glaser, quien repitió en este rol por segundo año consecutivo. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) fue la encargada de otorgar los reconocimientos a los mejores trabajos cinematográficos y televisivos de 2025.

Tal como detalló el medio, 'Sirat' compartió nominación en la categoría de mejor película de habla no inglesa con otras producciones destacadas: la iraní 'Un simple accidente', la surcoreana 'No hay otra opción', la noruega 'Valor sentimental', la tunecina 'La voz de Hind' y la brasileña 'El agente secreto', que finalmente se consagró vencedora.

Respecto a la música, la obra compuesta por Kangding Ray para 'Sirat' también se encontraba en competencia dentro del apartado de mejor banda sonora original. La película española disputaba el premio junto a ‘Frankenstein’ (Alexandre Desplat), ‘Una batalla tras otra’ (Jonny Greenwood), ‘Hamnet’ (Max Richter), ‘F1: La película’ (Hans Zimmer) y ‘Los pecadores’ (Ludwig Göransson), siendo este último quien se alzó con el Globo de Oro en la categoría musical.

Según declaró el propio medio, la situación de 'Sirat' en la temporada de premios sigue abierta, dada su permanencia en la carrera hacia los premios de la Academia estadounidense. La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos tiene previsto dar a conocer la lista definitiva de nominados el próximo 22 de enero, antes de la ceremonia de entrega de los Oscar programada para el 15 de marzo.

El impacto de 'Sirat' en los cines españoles se reflejó en los datos de taquilla y público. Acorde a la información del medio original, la película cerró el año 2025 como la octava producción española más taquillera, con un total de 2,9 millones de euros recaudados y 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales en junio. Esta cifra muestra la acogida lograda por la obra de Laxe, quien previamente ya había obtenido reconocimientos internacionales.

Por su parte, 'El agente secreto' confirmó el crecimiento del cine brasileño en circuitos internacionales, consolidando la trayectoria de Kleber Mendonça Filho y de su protagonista Wagner Moura. La distinción en una gala reconocida como la de los Globos de Oro suele funcionar como antesala de futuros éxitos en otras premiaciones internacionales.

En el ámbito de la dirección y composición musical, la presencia de nombres como Alexandre Desplat, Hans Zimmer, Jonny Greenwood, Max Richter y Ludwig Göransson en la competencia por mejor banda sonora original marcó una edición con gran protagonismo de artistas con recorrido internacional. La victoria de Göransson por 'Los pecadores' sumó un nuevo reconocimiento a su carrera, tal como detalló la prensa acreditada en el evento.

El seguimiento informativo de estas premiaciones permite comprender el posicionamiento del cine español y latinoamericano frente al reto de la internacionalización y la obtención de galardones de alto perfil. Según indicó el medio, la presencia de múltiples producciones de diferentes continentes en la categoría de mejor película de habla no inglesa refuerza el carácter global y la diversidad de propuestas registradas en los circuitos de festivales y premios cinematográficos de gran relevancia.

Las expectativas ahora se centran en si 'Sirat' logrará ser incluida en la selección final de los Oscar tras superar el primer corte en varias categorías, así como en la trayectoria que seguirá ‘El agente secreto’ tras su éxito en la gala de Beverly Hills.