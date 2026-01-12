Detenido en Colombia uno de los presuntos responsables del atentado que mató en diciembre a siete militares

El Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo la detención de un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusado de la muerte de siete militares en un atentado efectuado a mediados de diciembre en Aguachica, en el departamento de César, donde resultaron heridos otros 30.

El capturado, conocido como 'alias Ismael', "habría tenido responsabilidad directa en el atentado terrorista contra una unidad del Ejército, el 18 de diciembre de 2025, cumpliendo funciones de apoyo logístico, almacenamiento de material de guerra y coordinación de actividades criminales", según ha indicado en su cuenta de la red social X.

La detención ha tenido lugar gracias a un operativo conjunto del Ejército y la Policía que el ministro ha celebrado como un "golpe contundente a las redes de apoyo terrorista del ELN". "Durante la diligencia de allanamiento y registro, las autoridades incautaron munición de guerra, una granada, material propagandístico y equipos de comunicación", ha agregado Sánchez, destacando que como consecuencia, la organización paramilitar se ha visto "debilitada de manera significativa".

Siete militares murieron como resultado de un ataque con explosivos improvisados lanzados con drones contra una base del Ejército cuando las víctimas descansaban, de acuerdo a las autoridades colombianas, según las cuáles aún habría otros dos sospechosos en busca y captura.

En 2025, los ataques con drones han herido a 15 civiles, matado a una veintena de policías y soldados y herido a más de 200, ha señalado Bogotá, datando el 26 de abril de 2024 como la fecha en la que se registró el primer ataque de este tipo contra las fuerzas de seguridad en el municipio de Argelia, en Cauca.