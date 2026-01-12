Agencias

Cristina Piaget pone en jaque a sus compañeros de 'GH Dúo' saltándose las reglas

Con tan solo unos días de convivencia en la casa de Gran Hermano, ya han surgido algunas rencillas y enfrentamientos entre los concursantes que han visto en Cristina Piaget una 'enemiga' común contra la que competir en esta primera semana. Poniendo como excusa su inexperiencia en los concursos, la protagonista se saltaba algunas de las normas de la prueba de esta semana poniendo en peligro la comida de toda la casa.

Ante los muchos enfrentamientos que ya han surgido y las críticas de los compañeros, Cristina mostraba su indisposición para realizar la prueba de la noche dejando a su compañero, Carlos Lozano, como principal perjudicado sin poder optar a la recompensa de comida que tenían durante la noche. "Cuando esté bien, pues seguiremos, pero no vayas a degüello con la gente que tiene problemas, ayúdala" pedía Carlos desde el confesionario.

Visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas, Carlos sentenciaba: "Si no remonta, me da igual, nos vamos juntos" y añadía "la peña va por su interés, si le pasara algo la pisarían y pasarían por encima. Yo no soy así, ya se lo dije a ellos". Por su parte, Cristina explicaba los motivos que le habían llevado a negarse a hacer la prueba: "Me ha salido un herpes y me lo están tratando, con sentido común he pensado que la salud está por encima de un concurso".

