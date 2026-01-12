Asturias Ganadera rechaza el acuerdo con Mercosur y exige a Barbón pronunciarse en defensa del campo asturiano

La advertencia de Asturias Ganadera sobre las consecuencias que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur tendrá para sectores como la producción de carne, fabes y frutas en el entorno rural asturiano ha marcado el debate en la comunidad autónoma, mientras la organización exige una postura clara al presidente regional Adrián Barbón. Según detalló el colectivo en un comunicado, este pacto representaría no solo una amenaza para la viabilidad de las explotaciones locales, sino también para la confianza del consumidor y el equilibrio ambiental, motivos por los que solicitan que las autoridades autonómicas se posicionen sin ambigüedades ante el conflicto. El rechazo ya manifestado por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, resulta insuficiente para el grupo, que demanda una intervención directa del jefe del ejecutivo asturiano.

De acuerdo con la información difundida por Asturias Ganadera y consignada en su nota de prensa, el colectivo considera que la ratificación del tratado entre la Unión Europea y Mercosur generaría perjuicios a la agricultura y la ganadería, tanto en el ámbito europeo como en el español. El acuerdo, tal como advirtió la organización, socavaría la soberanía alimentaria y modificaría las condiciones del mercado de forma favorable hacia grandes industrias y compañías multinacionales. Esta situación derivaría, según advierte el colectivo, en una notable exposición de los consumidores a productos de trazabilidad y controles sanitarios cuestionables, incrementando la desconfianza sobre la calidad y el origen de los alimentos importados.

El medio también resaltó que, según el pronunciamiento de Asturias Ganadera, la explotación de los recursos en América del Sur se realizaría en contextos precarios, lo que aumentaría la diferencia competitiva respecto a los productores de la región. Este desequilibrio se traduciría en una presión adicional sobre el campo asturiano, ya de por sí afectado por la pérdida de explotaciones y el abandono progresivo del medio rural. Explicaron que la entrada de productos procedentes de países sudamericanos bajo condiciones menos exigentes en controles de bienestar animal y seguridad sanitaria representa una competencia desleal, incapaz de ser afrontada por las pequeñas y medianas explotaciones locales.

Según informó la organización, consideran que quienes resultarían beneficiados por el acuerdo serían las grandes industrias y las multinacionales, en detrimento de la economía local y las explotaciones familiares. La nota enviada a los medios subraya que este tipo de pactos transnacionales aleja cualquier garantía de control sobre la cadena alimentaria y limitaría las posibilidades de desarrollo del entorno rural en Asturias. La preocupación por el abandono de las zonas rurales y la falta de relevo generacional en el sector se agrava ante la perspectiva de una mayor apertura comercial hacia proveedores externos cuyos estándares, aseguran, no equivalen a los europeos.

Asturias Ganadera también dirige sus críticas hacia la labor del Gobierno central, haciendo referencia de forma directa al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El colectivo denuncia que la aprobación y el respaldo nacional al tratado no ha considerado los intereses y necesidades de las explotaciones ganaderas y agrícolas a nivel local. El comunicado sostiene que el presidente autonómico, Adrián Barbón, debe mostrar una postura inequívoca y rechazar la posición de sus compañeros de partido, pese a que el consejero regional de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ya haya expresado su negativa al acuerdo de forma pública.

La nota de prensa reiteró: “Exigimos al presidente Barbón que, en defensa del campo asturiano, se atreva a criticar y rechazar la postura de sus compañeros de partido. Nos complace el rechazo a este tratado que hizo públicamente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, pero el presidente no debe escudarse cobardemente en estas declaraciones”.

El medio Asturias Ganadera comunicó también su disposición a respaldar todas las acciones de presión que se impulsen contra la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Como parte de esa hoja de ruta anuncian su participación en la manifestación que tendrá lugar el próximo viernes en Oviedo, junto con otros actos de protesta. El colectivo invitó al conjunto de la sociedad y a otros actores rurales a sumarse a las movilizaciones, con el objetivo de trasladar a las instituciones y representantes políticos la demanda de una política agrícola que priorice la producción local, garantice la seguridad alimentaria y preserve el tejido rural frente a riesgos derivados de los acuerdos comerciales internacionales.

Las principales preocupaciones de la organización se centran en la falta de garantías para los productores locales, el riesgo de deterioro de la calidad en los productos disponibles para los consumidores, y las consecuencias sobre la estabilidad del mundo rural. El colectivo reiteró que mantendrá su oposición de manera activa frente al pacto, instando a los responsables políticos de todos los niveles de gobierno a escuchar sus demandas y a apoyar la protección del campo asturiano ante la apertura de mercado que supone el acuerdo con Mercosur.