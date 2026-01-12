Agencias

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia: "Ahora, toca seguir por la mitad del equipo"

Guardar

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia en el que fallecieron su pareja y algunos de sus hijos, ha hecho público un mensaje en el que expresa que está "con el corazón roto a pedazos, pero con el alma llena del amor" que están recibiendo. Se ha mostrado, además, agradecida de vivir lo que ha vivido con sus "cuatro ángeles" y ha agregado: "Ahora, toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida".

La valenciana, que se encontraba de viaje junto a su familia en Indonesia, fue rescatada del barco naufragado el pasado mes de diciembre junto a una de sus hijas.

El operativo de búsqueda desplegado tras el siniestro ha localizado los cuerpos sin vida de su pareja, el entrenador de fútbol Fernando Martín, de 44 años; del hijo de este con una pareja anterior, Mateo, de 9 años, y de Lía, de 12, hija de Andrea de un matrimonio anterior. Tras 15 días de rastreo por el Parque Nacional de Komodo no ha podido ser localizado otro hijo de Andrea, Quique.

En un post en sus redes sociales, Ortuño asevera: "Os confieso que creo en Dios, y me da calma mucha calma y se que ellos ya están en el cielo. Con mis hijos he sentido la pureza del amor incondicional y nunca los olvidaré, les hablaré en presente porque ellos serán mi guía. Afortunada de vivir un amor real, estoy locamente enamorada de mi marido. Elegimos ser felices y mejores juntos y lo habíamos conseguido.

Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles. Sé que ellos están aquí a mi lado"

Y concluye : "Ahora, toca seguir por la mitad del equipo y honrarles el resto de mi vida. Gracias a todos de corazón".

Según han confirmado a Europa Press fuentes del entorno de la familia, la parroquia de San Josemaría Escrivá, en el barrio de Campanar de València, acogerá el próximo sábado el funeral en memoria de las víctimas. El oficio religioso comenzará a las 12 horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los nuevos Huawei FreeClip 2 llegarán a España el 22 de enero con diseño renovado más ligero y funciones inteligentes

Los nuevos Huawei FreeClip 2

VÍDEO: Zelenski pide a sus socios una mayor presión sobre Rusia: "Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave"

Ante el aumento de la violencia y el uso de armas avanzadas por parte de Moscú, el mandatario ucraniano urge a la comunidad internacional a fortalecer sanciones y cortar el acceso de Rusia a componentes clave para su industria bélica

VÍDEO: Zelenski pide a sus

Kallas se abre a proponer nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" en las protestas

Kallas se abre a proponer

Las autoridades de Gaza denuncian cuatro muertos por "frío extremo" y piden el fin del bloqueo de Israel

Las autoridades de Gaza denuncian

Detenidas cuatro personas de un grupo criminal que asaltaba a personas de edad avanzada dentro de sus portales

Detenidas cuatro personas de un