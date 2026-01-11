Agencias

Revolta Pagesa aborda en asambleas si desbloquea carreteras tras las propuestas de Ordeig

Guardar

El representante de Revolta Pagesa Jordi Ginebreda ha dicho que abordarán en asambleas si desbloquean las carreteras que mantienen cortadas en Catalunya, tras las propuestas que les ha hecho este domingo por la tarde el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ante el acuerdo UE-Mercosur.

Lo ha declarado a los periodistas en Bàscara (Girona), donde él y otros representantes del sector agrario y ganadero se han reunido con el conseller.

"DECEPCIONADOS CON EL GOBIERNO ESPAÑOL"

Ginebreda ha afirmado que están decepcionados con el Gobierno porque no se sienten atendidos por él pese a ser quien les debe representar ante Bruselas: "Nos nos ha querido escuchar", y lo ha contrastado con la Generalitat porque sí les escucha, vía Ordeig.

"Nos ha transmitido lo que él siente y lo que él cree sobre cómo se deben encaminar las actuaciones y cómo se debe defender el sector", ha explicado sobre la reunión de este domingo.

Después de escucharle, lo debatirán en asambleas: "Decidiremos cómo encararemos los próximos días y si realmente dejamos los cortes, si los desconvocamos y si nos vamos a casa contentos porque hemos conseguido algo o no".

"Esto lo decidiremos entre todos. Y nos vemos en las calles", ha añadido el representante de Revolta Pagesa.

ÒSCAR ORDEIG

Justo antes de estas declaraciones, Ordeig ha dicho a los periodistas que se ha comprometido con el sector a una reunión extraordinaria esta próxima semana para "un frente común" con las organizaciones del sector, en que se decida cómo reaccionar ante el acuerdo UE-Mercosur y cómo defender ante Gobierno y UE lo que se decida.

Por eso, Ordeig les ha pedido "por favor" levantar los cortes de carreteras para trabajar en ese frente común, trabajando por el futuro del sector.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército de Sudán lanza una gran contraofensiva en las regiones de Darfur y Kordofán

Comunicados militares informan sobre ataques masivos con apoyo aéreo y terrestre contra enclaves de fuerzas paramilitares en el oeste y suroeste, con intensos combates que han dejado cientos de muertos y elevados daños materiales según fuentes oficiales

El Ejército de Sudán lanza

Los agricultores levantan el bloqueo de la A-2 en Lleida, que abrirá cuando esté limpia

Fuentes del SCT informan que el desbloqueo de la vía en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa permitirá retomar la circulación tras las labores de retirada, mientras persisten acciones similares en otras rutas de Cataluña y se prevén nuevas protestas tractoristas

Los agricultores levantan el bloqueo

España celebra el alto el fuego temporal en Alepo tras los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las FDS

España celebra el alto el

Los Grizzlies de Aldama sufren la remontada de Oklahoma y Hugo González suma minutos en otra victoria

Santi Aldama destacó desde el banquillo con 15 puntos, siete rebotes y siete asistencias aunque Memphis cayó ajustadamente, mientras Hugo González aprovechó su tiempo en cancha colaborando con cinco tantos y una buena defensa en el triunfo de Boston

Los Grizzlies de Aldama sufren

Marco Rubio: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán"

Infobae