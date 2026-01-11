Los agricultores levantan "temporalmente" el bloqueo de la N-II en Bàscara y Pontós (Girona)

Las restricciones para camiones y la posibilidad de nuevos bloqueos permanecen vigentes a pesar de la reapertura para automóviles, según fuentes de la organización y de las autoridades locales. El tránsito de vehículos ligeros fue restablecido al mediodía de este domingo en el tramo de la N-II comprendido entre Bàscara y Pontós, en la provincia de Girona, después de que los agricultores permitieran el paso de forma "temporal". Esta medida buscó descongestionar el tráfico acumulado durante varias horas de protesta. Tal como reportó Europa Press, los propios manifestantes, agrupados en Revolta Pagesa, comunicaron su intención de volver a ocupar la vía sobre las 16 horas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la normalización total del flujo vehicular.

La movilización en la N-II responde al rechazo de los agricultores al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. A lo largo de la mañana, los cortes ocasionaron retenciones significativas en la carretera, situación que llevó a los organizadores a adoptar una solución intermedia, abriendo el paso únicamente para turismos y manteniendo las restricciones dirigidas a los camiones. El Servei Català de Trànsit (SCT), a través de un mensaje difundido en la red X, detalló que, si bien la N-II quedó habilitada para automóviles tras el desbloqueo temporal, la circulación para camiones seguía prohibida en ese tramo.

De acuerdo con Europa Press, las protestas de los agricultores no se limitaron a la N-II. Durante el transcurso del domingo, los manifestantes también intensificaron los cortes en la autopista AP-7, entre Borrassà y Vilademuls, igualmente en Girona. Otras vías afectadas incluyeron la C-16, entre las localidades de Casserres y Berga, en la provincia de Barcelona, y la A-27, en el acceso al Puerto de Tarragona. Según informó el medio, el paso de camiones permanece restringido en la C-38 en el tramo que cruza el Coll d'Ares, elevando el impacto de la protesta sobre el transporte de mercancías.

El foco principal de la acción reivindicativa se centra en la oposición al pacto comercial alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, una alianza que los agricultores consideran perjudicial para sus intereses debido a la competencia que representa para el sector agrario local. Los organizadores afirman que la presión mediante cortes de carreteras busca visibilizar su demanda de condiciones más justas y la implementación de medidas que protejan la agricultura regional frente a las importaciones.

Fuentes de Revolta Pagesa citadas por Europa Press explicaron que el bloqueo en la N-II fue suspendido sólo como una solución provisional para aliviar el colapso vial, pero que la protesta no se había dado por terminada. La previsión de reanudar la interrupción del tráfico a las 16 horas implica que la situación en la zona sigue sujeta a modificaciones, dependiendo del desarrollo de las negociaciones y del clima de las movilizaciones.

El Servei Català de Trànsit indicó, según consignó Europa Press, que parte del dispositivo de control continuará activo en la zona ante la posibilidad de que los agricultores retomen sus acciones una vez transcurrido el plazo anunciado. Además, la persistencia de los cortes en otras arterias principales del territorio catalán genera alteraciones en los flujos logísticos de mercancías y desplazamientos habituales, marcando una jornada de tensión para el transporte y las comunicaciones en la región.

Las autoridades locales y los servicios de tráfico han hecho un seguimiento permanente de la situación, actualizando la información a la ciudadanía a través de canales oficiales y advirtiendo sobre tramos con tránsito limitado o zonas bloqueadas. Al mismo tiempo, los portavoces de los manifestantes recalcaron a Europa Press que sus acciones pretenden forzar una revisión de los acuerdos internacionales que consideran lesivos para la agricultura nacional, sin descartar nuevas movilizaciones ni bloqueos futuros si sus demandas no reciben respuesta.

El impacto de estas protestas sobre las rutas principales del nordeste de Cataluña evidencia el grado de movilización alcanzado por el sector agrícola en los últimos días, reflejo de la inquietud generada entre los trabajadores del campo ante las políticas comerciales en discusión. Los transportistas de carga, en particular, continúan enfrentando restricciones de circulación, incrementando la presión sobre los servicios logísticos regionales y estatales.

La evolución de la protesta queda supeditada tanto a la decisión de los propios agricultores como a las eventuales actuaciones de las autoridades competentes. Hasta el momento, la reapertura parcial de la N-II y la continuidad de los cortes en otras carreteras mantienen un escenario de incertidumbre respecto a la normalización total del tráfico y al desenlace de las negociaciones entre agricultores y representantes oficiales, según ha reportado Europa Press.