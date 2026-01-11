Lolita Flores guarda silencio al preguntarle por el embarazo de su sobrina Lola

Lydia Lozano daba la exclusiva del embarazo de Lola Orellana, hija de Rosario Flores, esta semana en '¡De viernes!' y pedía a las hijas de Lola Flores que no se molestaran con ella por dar la información públicamente.

La periodista ya protagonizó algo parecido hace años cuando anunció uno de los embarazos de Elena Furiase: "Es la segunda que voy a dar una noticia de esta familia y ella se enfadó muchísimo conmigo. Ahora se va a enfadar otra persona, la hermana", decía la colaboradora de televisión.

Y parece que así ha sido... Lolita ha sido preguntada por los micrófonos de Europa Press en exclusiva sobre esta noticia y ha preferido hacer oídos sordos y no hacer ningún comentario al respecto.

Con una tímida sonrisa, la artista se montaba en un vehículo y se limitaba a saludar a la prensa, sin confirmar así la buena nueva de su familia.

Lolita Flores guarda silencio ante la noticia del embarazo de su sobrina, Lola Orellana. La cantante prefiere no pronunciarse sobre el tema. De esta manera, la hija de 'La Faraona' demuestra de nuevo la discreción absoluta que lleva por bandera su familia y, sobre todo, la privacidad de la vida de su sobrina Lola, quien siempre ha estado al margen de la exposición pública.