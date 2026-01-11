León XIV pide diálogo y paz en Irán y Siria "donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchos"

En su intervención al término del Ángelus dominical, el Papa Francisco abordó la realidad de numerosos civiles que padecen las consecuencias de ataques y enfrentamientos, con especial énfasis en las víctimas ocasionadas por las recientes hostilidades en Oriente Medio y el recrudecimiento de los bombardeos en Ucrania. Según detalló el medio Europa Press, el pontífice centró su mensaje en la urgente necesidad de priorizar el entendimiento y de rechazar la violencia, remarcando el sufrimiento al que están sometidas las poblaciones afectadas.

De acuerdo con Europa Press, Francisco expresó su inquietud acerca de la situación actual en Irán y Siria, donde las tensiones prolongadas se traducen en numerosas muertes. El Papa instó tanto a los líderes como a los pueblos de la región a promover con constancia el diálogo y la paz. Al referirse al contexto de Oriente Medio, el pontífice advirtió sobre el dolor causado por las hostilidades recientes y reiteró su llamado a proteger de forma efectiva a la población civil. Sus declaraciones se produjeron ante miles de personas presentes en la Plaza de San Pedro, donde insistió en que las partes involucradas trabajen por el bien común en sus sociedades.

El medio Europa Press consignó que, más allá de la región de Oriente Medio, Francisco dirigió su atención hacia Ucrania, escenario de nuevos ataques calificados de especialmente graves por el Papa. El pontífice subrayó que las acciones bélicas continúan dirigiéndose contra infraestructuras energéticas, lo cual agrava las condiciones para la ciudadanía, especialmente en un periodo donde las bajas temperaturas intensifican el sufrimiento de la población civil. Francisco afirmó: “Rezo por quienes sufren” y renovó su llamamiento para que cesen las violencias y se refuercen los esfuerzos orientados a alcanzar la paz, tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

En su mensaje, según informó Europa Press, el líder de la Iglesia católica apeló a la paciencia como herramienta necesaria para construir canales de diálogo, reiterando la importancia de mantener abiertos los espacios de conversación como vía para superar el conflicto. Dirigiéndose a los responsables de las decisiones políticas y a la sociedad en general, insistió en la urgencia de no perder de vista el objetivo de salvaguardar a la población civil, que suele ser la más perjudicada en escenarios de confrontación.

A lo largo de su intervención, el Papa mantuvo el enfoque en la prioridad del bien común y la protección de los sectores más vulnerables. El medio Europa Press reportó que Francisco instó a la comunidad internacional y a los líderes de las regiones afectadas a asumir una responsabilidad activa en la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas. El pontífice concluyó su exhortación reiterando la petición para incrementar los esfuerzos sociales, diplomáticos y humanitarios que permitan aliviar la situación de quienes enfrentan las peores consecuencias de los disturbios armados y la escasez de servicios esenciales.