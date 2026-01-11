Agencias

El FC Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar (3-2) al Real Madrid en Yeda

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España este domingo al superar (3-2) al Real Madrid en la final celebrada en el King Abdullah de Yeda con la actuación destacada de Raphinha.

El brasileño firmó un doblete, incluidos los goles que abrieron y cerraron la victoria de un Barça que volvió a ser campeón en Arabia Saudí como el año pasado contra los blancos. Los de Hansi Flick acabaron los últimos minutos con uno menos por la roja directa a Frenkie de Jong pero no hubo épica de los de Xabi Alonso.

