Carlo Costanzia abre su corazón compartiendo unas imágenes con una de las personas más importantes de su vida

Tan solo unas horas después de haber presumido de complicidad y cariño con su madre, Mar Flores, durante la presentación de 'Decomasters' donde ambos han participado como pareja, Carlo Costanzia recurría a las redes sociales para recordar a alguien muy especial para él, su abuela paterna que fallecía a finales de 2025.

A pesar del enfrentamaiento mediático y judicial que mantienen Mar Flores y Carlo Costanzia, el hijo de la ex pareja sigue 'navegando' entre dos aguas y disrutando de sus padres por separado intentando mantener una buena relación con sus progenitores. Por su parte, la pareja de Alejandra Rubio ha dejado de lado su hermetismo en esta ocasión abriendo su corazón y hablando de 'nonna', una de las personas más importantes para él. "Porque cada sonrisa tuya sigue iluminando mi vida. Te amo abuela" ha escrito Carlo en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías en los que aparece el actor junto a su abuela compartiendo momentos de lo más tiernos y cariñosos.

Con esta publicación, Carlo hacía gala de su lado más familiar y mostraba la maravillosa relación que sigue manteniendo con su familia paterna a pesar de las duras palabras que su madre, Mar Flores, le ha dedicado a Carlo Costanzia tras la publicación de sus memorias en las que aseguraba.