Berceruelo (Spain Investors Day): "La Bolsa española todavía tiene recorrido"

El presidente de Spain Investors Day (SID), Benito Berceruelo, ha considerado que la Bolsa española mantiene potencial de crecimiento de cara a 2026 tras tres ejercicios consecutivos de subidas y ha descartado que el mercado se encuentre en una situación de burbuja.

"La Bolsa española todavía tiene recorrido", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la XVI edición del Spain Investors Day, que se celebrará este próximo miércoles y jueves y que reunirá a inversores, empresas cotizadas y numerosos miembros del Gobierno.

Berceruelo ha explicado que, pese al fuerte comportamiento del mercado, las cotizaciones actuales simplemente han permitido recuperar y batir los niveles previos a la crisis financiera: "En realidad no estamos en unas cifras, digamos, desproporcionadas, porque lo que hemos logrado es llegar a los ratios anteriores a la crisis [de 2008]", ha señalado.

En este contexto, se ha mostrado convencido de que el 2026 "va a seguir siendo un buen año para las Bolsas" de la mano de unas perspectivas macroeconómicas favorables junto al buen comportamiento de sectores con peso relevante en el mercado español.

"La banca ha continuado creciendo; tiene un peso muy importante", ha indicado al tiempo que ha destacado la pujanza de sectores como la defensa y las infraestructuras, donde ha habido compañías como Indra y Ferrovial que "han batido récords en sus cotizaciones".

UN AÑO "BRILLANTE" PARA LA ECONOMÍA Y EL MERCADO ESPAÑOL

De cara a la nueva edición del Spain Investors Day, Berceruelo ha subrayado que España comparece ante los inversores internacionales tras un año "realmente brillante" de la economía española y "especialmente" en lo relativo a la trayectoria de la Bolsa española.

De este modo, ha celebrado el crecimiento anual del mercado español por encima del 45%, así como que las empresas "vuelven a batir récords" de reparto de dividendos con una retribución media del 4,1%: "Eso realmente hace ver que la Bolsa española es una de las que retribuyen los accionistas más en el mundo", ha enfatizado.

Asimismo, ha recordado que la economía española ha crecido en torno al 2,9%, frente al 1,2% de la media de la eurozona, lo que sitúa a España como "uno de los claros motores de Europa".

POCAS SALIDAS A BOLSA Y EXPECTATIVAS PUESTAS EN 2026

Preguntado por la escasez de salidas a Bolsa en España pese a la buena marcha de los mercados, Berceruelo ha enmarcado que se trata de un "fenómeno mundial" y no exclusivo del país: "En los últimos dos o tres años ha habido más noticias de salidas de compañías de Bolsa que de entradas", ha lamentado.

Aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME) han impulsado una nueva normativa nacional para facilitar el acceso al mercado, ha advertido de que "todavía no ha habido tiempo a que eso tenga resultados" y ha reconocido que 2025 "no ha sido muy brillante".

"Los últimos datos de los analistas apuntan que para este año 2026 se esperan nuevas salidas al mercado", ha apuntado, si bien ha manifestado sus dudas al respecto de ese pronóstico.

ABSENTISMO Y PRODUCTIVIDAD, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL INVERSOR

Berceruelo ha señalado que, más allá de la incertidumbre política o presupuestaria, la mayor preocupación de los inversores internacionales respecto a España se centra en la productividad y el absentismo laboral.

"España tiene en este momento un problema que impacta seriamente las cuentas de resultados de las empresas", ha alertado.

En particular, ha advertido del fuerte aumento del absentismo tras la pandemia, especialmente en sectores como el turismo: "Antes del Covid estaba en torno al 3-4% y Francia estaba en el 12% y, sin embargo, en España hay zonas como Canarias que ahora estamos en el 18%", ha ejemplificado para seguidamente apuntalar que esto significa que "dos de cada diez no acuden a su puesto de trabajo en estos momentos".

"Tenemos un problema muy grave con el tema del absentismo que impacta la productividad y eso, en nuestras conversaciones con inversores, es en este momento lo que más va en la inversión", ha insistido.

EUROPA, TAMAÑO EMPRESARIAL Y EXCESO DE REGULACIÓN

Sobre las operaciones corporativas y el caso del BBVA y Sabadell, el presidente del foro ha reiterado que Europa sigue teniendo un problema estructural de tamaño empresarial y de capacidad de innovación.

"Europa sigue teniendo un problema grave con el tamaño de sus compañías", ha señalado al apuntar a su vez que "Europa está claramente perdiendo la batalla" en ámbitos de innovación como la IA.

En este sentido, ha criticado la lentitud regulatoria y el proteccionismo: "No puede ser que Europa tarde tanto en aprobar ese tipo de operaciones o en decir que no", ha afirmado en alusión al caso del BBVA y Sabadell, subrayando que este tipo de trabas es una de las principales quejas de la inversión internacional.

"Legalmente los gobiernos tienen derecho a decir que no, pero lo tienen que decir mucho más rápido", ha insistido en este apartado.

"Ha llegado ya el momento de pasar de los deseos a los hechos y que tanto Europa como España deben de hacer un esfuerzo serio por desregular", ha reclamado al citar como ejemplo la carga normativa en materia de sostenibilidad, donde se llegó a exigir a las empresas más de mil indicadores.

CRÍTICAS AL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Finalmente, Berceruelo se ha hecho eco de las críticas del inversor internacional al impuesto a las transacciones financieras como elemento que resta atractivo al mercado.

"La Bolsa española tiene ese impuesto a las transacciones financieras que la hace menos competitiva con respecto a otros mercados", ha señalado.

En esa línea, ha traído a colación que las expectativas de recaudación "nunca se han llegado a confirmar para nada" y que suponen un "lastre comparativo" respecto a otros parqués.

"Hay muchos inversores que reclaman que ese impuesto se elimine", ha concluido.