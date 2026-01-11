António Guterres denuncia el "uso excesivo de la fuerza" contra manifestantes en Irán

El corte de internet que comenzó hace cuatro días en varias zonas de Irán figura como uno de los elementos señalados por Naciones Unidas al advertir sobre restricciones al acceso a la información durante el actual ciclo de protestas masivas en el país. En ese contexto, al menos 490 personas han perdido la vida y cientos han resultado heridas en el marco de las recientes movilizaciones contra el Gobierno iraní, según el último balance divulgado por la organización HRANA, con sede en Estados Unidos. De acuerdo con lo publicado por diversos medios, las protestas se originaron hace quince días por el desplome del valor del rial y rápidamente se extendieron, convirtiéndose en manifestaciones de descontento generalizado contra la clase política dirigente en las principales ciudades del país.

Según informó el medio, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad iraníes en respuesta a las protestas. La denuncia incluyó declaraciones emitidas el domingo a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, quien transmitió la preocupación de Guterres por las informaciones sobre violencia ejercida por las autoridades contra los manifestantes. “El secretario general está conmocionado por las informaciones sobre violencia y uso excesivo de la fuerza por las autoridades iraníes contra manifestantes en varias ubicaciones de la República Islámica de Irán y que ha resultado en decenas de muertes y muchos más heridos en los últimos días”, indicó Dujarric, reproducido por los medios internacionales.

El secretario general subrayó que "todos los iraníes deben poder expresar sus agravios pacíficamente y sin miedo". Además, recordó que los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica están consagrados en el derecho internacional y deben ser respetados y protegidos plenamente. Guterres instó a las autoridades iraníes a ejercer la máxima contención y a evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, así como a permitir el acceso a la información, en referencia explícita a las restricciones de internet aplicadas desde hace varios días.

Según HRANA, las protestas tuvieron su inicio el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, a raíz del fuerte descenso de la moneda nacional, lo que generó una situación de profundo malestar entre comerciantes y ciudadanos. Aunque su origen fue económico, las movilizaciones pronto adquirieron un carácter político, extendiéndose a otras ciudades y convirtiéndose en manifestaciones contra la dirigencia nacional.

La respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes ha generado una fuerte alarma internacional por la magnitud de la represión. Datos de HRANA citados por las agencias internacionales reportan al menos 490 fallecidos y numerosos heridos en los episodios de violencia producidos en distintos puntos del país en los últimos quince días. El corte de internet, implementado en medio de las protestas, ha dificultado la comunicación y el libre flujo de información tanto hacia el interior como hacia el exterior de Irán, hecho que ha sido destacado en las exigencias de Naciones Unidas a las autoridades locales.

El portavoz de Guterres remarcó, de acuerdo con los reportes de medios internacionales, la importancia de garantizar a toda la ciudadanía iraní la posibilidad de expresar sus demandas sin temor a represalias. El pedido incluyó el respeto irrestricto por los derechos de libre expresión, asociación y reunión, con referencia expresa al marco jurídico internacional que protege tales garantías.

Las manifestaciones continúan en distintos puntos de Irán, mientras la comunidad internacional mantiene la atención sobre la evolución de la situación y el reclamo de respeto de las libertades fundamentales. El balance de víctimas ha ido en aumento, según HRANA, y el contexto de restricciones a la información fue notificado como uno de los factores agravantes en el comunicado de Guterres. Las principales ciudades del país se mantienen como epicentro de las protestas, que mantienen su alcance en un escenario de alta tensión social y política, de acuerdo a los informes difundidos por los medios y confirmados por el recuento de organizaciones de derechos humanos.