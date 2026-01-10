Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este sábado su "pleno apoyo" a las movilizaciones y protestas que desde hace días se están produciendo en Irán y ha condenado la "violenta represión" ejercida por las fuerzas de seguridad.

"Las calles de Teherán y de ciudades de todo el mundo resuenan con los pasos de las y los iraníes que exigen libertad. Libertad para hablar, para reunirse, para viajar y por encima de todo para vivir libremente", ha planteado Von der Leyen en un mensaje publicado en X.

"Europa les apoya plenamente. Condenamos inequívocamente la violenta represión de estas legítimas manifestaciones. Los responsables serán recordados (situados) en el lado equivocado de la historia", ha añadido.

La jefa del ejecutivo comunitario ha pedido la "liberación inmediata de todos los manifestantes encarcelados" y la recuperación del servicio del internet. "Y pedimos, por último, respeto a los derechos fundamentales", ha remachado.

El desplome de la moneda iraní, el rial, ha provocado una crisis económica que han degenerado en una espiral de violencia y represión que ha dejado, según ONG, más de 60 muertos.