Agencias

Von der Leyen expresa el "pleno apoyo" a las protestas en Irán y condena la "violenta represión"

Guardar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este sábado su "pleno apoyo" a las movilizaciones y protestas que desde hace días se están produciendo en Irán y ha condenado la "violenta represión" ejercida por las fuerzas de seguridad.

"Las calles de Teherán y de ciudades de todo el mundo resuenan con los pasos de las y los iraníes que exigen libertad. Libertad para hablar, para reunirse, para viajar y por encima de todo para vivir libremente", ha planteado Von der Leyen en un mensaje publicado en X.

"Europa les apoya plenamente. Condenamos inequívocamente la violenta represión de estas legítimas manifestaciones. Los responsables serán recordados (situados) en el lado equivocado de la historia", ha añadido.

La jefa del ejecutivo comunitario ha pedido la "liberación inmediata de todos los manifestantes encarcelados" y la recuperación del servicio del internet. "Y pedimos, por último, respeto a los derechos fundamentales", ha remachado.

El desplome de la moneda iraní, el rial, ha provocado una crisis económica que han degenerado en una espiral de violencia y represión que ha dejado, según ONG, más de 60 muertos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza

Infobae

Al menos 480 municipios de la sierra de Perú están en riesgo por intensas lluvias

Infobae

El argentino Germán Cano es operado "con éxito" de la rodilla y estará de baja 45 días

Infobae

Contramanifestación el lunes en Teherán para condenar los "disturbios", según medio local

Infobae

UPA cree que tras el acuerdo entre UE-Mercosur se abre un "escenario atractivo" para el comercio

El representante de la organización agraria considera que el reciente pacto comercial representa una oportunidad para productores, al incluir garantías reforzadas en protección fitosanitaria, bienestar animal y condiciones laborales, además de asegurar un marco regulatorio más equilibrado para ambas regiones

UPA cree que tras el